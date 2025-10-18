◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズを無敗で突破し、４連勝での２年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンで今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

大一番で大谷翔平投手（３１）は「１番・投手、指名打者」で出場すると、打っては初回に先制点をたたき出す先頭打者本塁打など３本塁打を放ち、投げても７回途中で１００球を投げ、２安打無失点、１０奪三振の快投を見せた。

大谷は「素晴らしいチーム相手に勝ち切ることができて、今日何とか決められて良かったなと思います」と振り返り、「本当に今日決めるんだという気持ちでみんな臨んでいたと思うので、終始いいゲーム運びができたと思います。ここまであんまり打てていなかったので、１試合だけこういう形で貢献できましたけど、ホームランだけじゃなくて四球を含めて、１打席１打席いい打席を送りたいと思います」とＮＨＫ中継のインタビューに答えた。投球については「最後の回、７回やっぱり投げ切りたかったんですけど、嫌な流れの中でベシアが素晴らしい投球をしてくれたので本当に助けられたなと思います」と感謝し、今年のチームの強さを「本当に一人一人がチームのために１打席１打席、１イニング１イニングプレーしてると思いますし、それがいい形で全部試合の中で表れてるのかなと思います」とした。

４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来、中１２日でのマウンドに上がった大谷。１回表は先頭のチュラングに四球を与えたが、３者連続三振で好発進を切った。すると１回裏先頭の１打席目に先発左腕・キンタナから右翼席へ先制の先頭弾。打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度の一撃は、９試合、４１打席ぶりにのアーチで、登板日ではメジャー初の先頭弾にもなった。

さらに４回まで１安打無失点投球を見せて迎えた３―０でリードした４回２死走者なしの３打席目。カウント３―１から２番手右腕・パトリックの内角低めカットボールを捉えると、右翼席上段へ打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）、飛距離４６９フィート（約１４３メートル）の特大弾を運んだ。打球は屋根に当たって球場外に飛び出す場外弾。圧巻の一打を見たフリーマンら同僚は思わず頭を抱えるほどだった。

５、６回の２イニングは４三振を奪うなど２イニング連続の３者凡退。４―０の７回に四球と中前安打で無死一、二塁となって１００球となって降板し、マウンドを左腕のベシアに譲り、後続を抑えて本塁は踏ませなかった。

まだまだ勢いが止まらないのが大谷。マウンドを降りた後の７回１死走者なしの４打席目もメギルの９８・９マイル（約１５９・２キロ）を捉えて中堅左に打球速度１１３・６マイル（約１８２・８キロ）、飛距離４２７フィート（約１３０メートル）で３発目を運んだ。１試合３発は２４年９月１９日（同２０日）の敵地・マーリンズ戦以来自身２度目だ。フリーマンはベンチに戻った大谷に大きくお辞儀をして出迎えた。

ドジャースはそのまま逃げ切ってレギュラーシーズンで６戦全敗だったブルワーズに４連勝してワールドシリーズ進出が決定。リーグ優勝決定シリーズ１７度目で、球団初の無敗突破となった。球団史上初の２連覇へ向けてまた一歩前進した。