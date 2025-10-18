◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズを無敗で突破し、４連勝でのワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンで今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

山本由伸投手（２７）の快投は大きくチームに勢いをつけた。１４日（同１５日）の敵地での第２戦に先発。１３日（同１４日）の第１戦では先発のスネルが８回まで１安打無失点と好投したが、２点リードの９回に佐々木朗希投手（２３）が１点を失い、最後はトライネンが締めくくってヒヤヒヤの勝利。第２戦は抑えになった朗希の登板は事実上不可能だった。

そんな中で山本は、歴史に残る快投を見せた。８日（同９日）の地区シリーズ第３戦の本拠地・フィリーズ戦では５回途中３失点で黒星。さらに７月にブルワーズと対戦した際には１回持たず５失点という悪夢もあった。さらにこの登板でも、初回先頭のチョオリオに初球を右翼席に運ばれていきなり先取点を与えた。

それでも崩れなかったのが山本。５回までは毎回走者を許しながら踏ん張る投球だったが、５回１死からは１４者連続アウト。１１１球の３安打１失点で完投勝利をつかんだ。

メジャー自身初完投は、日本人メジャーリーガのＰＳ初完投。メジャー全体でもＰＳでの完投は、１７年１０月１４日のバーランダー（当時アストロズ）以来、ちょうど８年ぶりの快挙だった。救援陣を休められたこともあって、第３戦以降にもつながった。

試合後には「信頼してもらえるとか、任せてもらえるというのはすごく選手としてうれしいことだなと思いますし、ますます頑張りたいと思いますし、今日はその信頼してもらって、結果で信頼に応えられてよかった。今日の試合でも自分の成長はすごく感じましたし、初回だったり反省するところはありましたけど、大切な試合を勝っていくことで自分の成長につながればいいなと思います」と口にしていた山本。ワールドシリーズでも快投を狙う。