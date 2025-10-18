大谷翔平 「1番・投手兼DH」の二刀流で出場 初回は先頭に四球許すも後続全て三振で切る



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（日本時間10月18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）第4戦で「1番・投手兼DH」として先発出場した大谷翔平（31）。

前回登板から中12日の先発登板となった大谷。

初球は159キロのストレートで入ると、カーブを続けて様子見。しかし制球がやや定まらず、ブリュワーズ1番のチュラングに四球を与え、いきなりランナーを許してしまう。

それでも、2番チョウリオ161キロのストレートで空振り三振に、3番イエリッチも2-0とボール先行してしまうが、カウントを整えると161キロのストレートで見逃し三振。

そして4番コントレラスは2球で追い込むと、最後はスライダーで空振りを奪って三球三振。

初回のアウトは全て三振と、圧巻の投球内容で初回を終えた。

ロバーツ監督は「7イニングを投げられるように準備はできています。状態が良ければ100球まで投げさせることに不安はありません。」と、投球制限の解放を明言している。

大谷は自らの投球で2年連続のワールドシリーズ進出を引き寄せられるか。

