大谷翔平 ポストシーズン3号は自らを援護する先頭打者ホームラン！ホームで9試合ぶりの快音響かす！



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月17日（日本時間10月18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルスに愛された男らしい、会心の一打だった。ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）第4戦で「1番・投手兼DH」として先発出場した大谷翔平（31）。

初回の投球を終えてすぐさま打席に入ると、今度はバットで見せる。

ブリュワーズ先発・キンタナの変化球を捉えると、初回の奪三振撃直後に豪快な先頭打者ホームランが飛び出した。

実に9試合ぶりの快音に、ドジャー・スタジアムのファンは狂喜乱舞。

この一発で大谷は今季のポストシーズン第3号。通算では6本で日本人メジャーリーガーとしては松井秀喜の10本に次ぐ第2位となった。

大谷の会心の一打で先制したドジャース。果たしてこのまま逃げ切ることはできるだろうか。

