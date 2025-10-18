大谷翔平が止まらない！ この日2本目の超特大ホームランでポストシーズン4号！ 二刀流として圧倒的な存在感を放つ



大谷翔平 写真：Imagn/ロイター/アフロ

＜2025年10月17日（金）（日本時間18日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

世界一連覇に向けて、ついに目を覚ましたか。ドジャースとブリュワーズの対戦となったナショナル・リーグチャンピオンシリーズ（NLCS）第4戦で「1番・投手兼DH」として先発出場した大谷翔平（31）。

初回は四球を与えながらもアウトを全て三振に、その裏には自らを援護する先頭打者ホームランで先制点をあげた大谷。

味方も連打で続き、初回から3点の援護を貰った大谷は、2回の投球を三者凡退に抑えると、裏の第2打席目は際どいコースを見極めて四球で出塁。

自身2度目のワールドシリーズへ向けて、打撃の調子が完全に上向いてきたと思われた中迎えた4回の第3打席。

ドジャースが直前の攻撃で、ノーアウト1・3塁のチャンスを活かせずに無失点に終わり、追加点が中々奪えない状況で試合を動かしたのは、またも大谷だった。

パトリック（27）が投げた5球目のカットボールを豪快に叩くと、高々と打ち上がった打球はドジャー・スタジアムの右中間へと飛んでいく会心の当たりとなって、この日2本目のホームランを放った。

場外まで飛んでいくかのような打球にドジャースの選手たちもただただ呆然と眺めていた。

これで4対0とリードを広げたドジャース。二刀流として存在感を放つ大谷は、この後の試合もどのような活躍を見せてくれるのか。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」