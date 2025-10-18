◇NBAプレシーズンマッチ レイカーズーキングス（2025年10月17日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAレイカーズの八村塁（27）が17日（日本時間18日）にプレシーズン最終戦の本拠地キングス戦に先発出場。前半からミス無く3Pシュートを3本決めるなど13得点と躍動した。チームは61―58と3点リードで折り返した。

プレシーズン最終戦はルカ・ドンチッチ、ゲイブ・ヴィンセント、オースチン・リーブス、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

米スポーツ専門局「ESPN」のデイブ・マクメナミン記者など現地記者たちによると、JJ・レディック監督は試合前の会見で「この試合のスタメンがレギュラーシーズン開幕戦のスタメンになる」と明言。そのため八村のレギュラーシーズン開幕戦スタメン出場が濃厚となった。

試合では第1Qから躍動した八村。開始早々に速攻からレイアップシュートを決めて初得点。残り10分24秒には右ウイング付近から3Pシュートを沈めると、残り9分52秒にはペイントエリア中央で力強いポストプレーから豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。残り4分53秒には左コーナーから3Pシュートを決めた。残り3分17秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分28秒からコートに立つと、残り1分19秒で右コーナーから3Pシュートを沈めた。

前半は17分11秒出場して、ミス無く3Pシュートを3本沈めるなど13得点2アシストを記録した。