◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。

試合後にはリーグ優勝決定シリーズのMVPが発表され、大谷が受賞した。シーズンMVPは21年、23年、24年と3度受賞しているが、ポストシーズンのMVP受賞は初めて。この日は初回の第1打席で投手として史上初めて先頭打者本塁打を放つと、4回の第2打席では場外弾、7回の第4打席ではダメ押し弾を放った。投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。1試合3本塁打、10奪三振はMLB史上初の偉業となった。

NLCS4試合の打撃成績は14打数4安打、3本塁打、3打点。投手成績は1試合で6回0/3を2安打無失点、10奪三振だった。

第4戦で投打にわたる活躍を見せMVPが決まると「どちらも最高の気分で声援が力になった。皆を代表してもらってるので、あと4つ全力で勝ちに行きたいです」と語った。

そして、ファンに向けて「全員で勝ちきったので、あと4つ全力で勝ちに行きたいし皆さん今日は美味しいお酒を飲んでください」と今夜は勝利の美酒に酔いしれてと呼びかけ、目尻を下げた。

子供たちには「このドジャースという素晴らしいチームの一丸となってる試合を見て野球って素晴らしいなと思ってくれれば」

と語った。