◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5-1ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは大谷翔平選手の投打にわたる活躍でブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利。4連勝でワールドシリーズ進出を決めました。

ここまでブリュワーズ相手に3連勝を飾り、突破に王手をかけていたドジャース。この日の第4戦、大谷翔平選手は「1番・投手兼DH」の投打二刀流で出場しました。

マウンドにあがった大谷選手は先頭に四球を与えるも、続く打者から最速100.3マイル(約161.4キロ)の直球で3者連続三振とし、好スタートを切ります。

すると裏の第1打席では、いきなりライトスタンド上段への先頭打者本塁打。自らを援護すると、その後トミー・エドマン選手のタイムリーなど打線がつながり、この回ドジャースが3点を先制します。

投手・大谷選手は2回と3回も3者凡退に抑え、ブリュワーズに付け入る隙を与えません。しかし4回、先頭にこの日初安打となる2ベースヒットを許し、その後1アウト3塁のピンチを招きます。それでも続く2打者を変化球で2者連続空振り三振に打ち取り、無失点で抑えます。

直後の4回裏、2アウトランナーなしで第3打席に立った大谷選手は右中間へソロホームランを記録。この試合2本目でリードを4点に広げました。

大谷選手はその後もマウンドに立つと、5回と6回も3者凡退に。しかし7回、ヒットと四球で無死1、2塁のピンチを迎えると、球数が100球となったこの場面で降板。この試合は6回0/3、被安打2、10奪三振、無失点と快投しました。

それでも大谷選手の活躍は止まりません。降板直後の7回裏、第4打席でセンターへこの試合3本目となるソロホームランを放ちます。

8回に1点を返されて4点リードとなった9回は、佐々木朗希投手が登板。ヒットを1本打たれましたが後続を抑えて、無失点で試合を締めくくりました。

勝ったドジャースは2年連続26回目のナ・リーグ優勝。25日から始まるワールドシリーズでは、マリナーズとブルージェイズの勝者を相手に世界一をかけて戦います。