「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース５−１ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が４点リードの九回から登板。１回１安打無失点で見事にゲームを締めて胴上げ投手となった。

リリーフ転向後、初の連投となった佐々木。前日の第３戦では球速も戻り、しっかりとブルワーズ打線を封じていた。ブルペンからマウンドへ走って向かうと、スタンドからは大歓声がわき起こった。

ベンチではチームメートが登場曲にノリノリ。盛大なロウキコールがわき起こる中でコントレラスから初球ストライクを奪うと、２球目のスプリットで空振りを誘い追い込んだ。３球目はワンバウンドとなり、４球目の浮いたスプリットを中前にはじき返された。

それでも続くバーグをフォーシームで押し込み右飛に打ち取った。左のフリリックには初球のフォーシームでファウルを打たせ、続くスプリットで二ゴロに仕留めた。

２死になるとスタンドのファンは総立ちに。ダービンは初球の１５７キロで右飛に斬り、見事に無失点で試合を締めた。佐々木は笑みを浮かべながらスミスと握手をかわし、トライネンと抱き合った。

そして勝利のハイタッチでは先発した大谷翔平と歓喜のハグ。佐々木も喜びを表情に出していた。