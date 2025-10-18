今回は、育児も家事も何もしないとるだけ育休夫に対し、妻が考えた反撃について、エピソードを紹介します。

絶対に許さない…

「私の産後、夫が育休をとってくれることになりました。しかし夫は育児も家事もせず、ちょくちょく遊びに行ってしまいます。

そんなある日、夫が『夕方には帰るから』と言って出かけた先は……なんとゴルフ場。ちょうどその日は私の体調が悪く、夫に子供を面倒をみてもらって休もうと思っていたのに。

そしてその日以降、夫は日帰りではなく、泊まりがけでゴルフ旅行をすることが増えたんです。『ゴルフに行くなら育児して！』と完全にブチ切れた私は、夫への反撃として夫の上司に連絡し、夫が『育休中、遊んでばかり育児をしていない』ことを訴える予定です。夫を絶対に許しません」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ 育休とは名ばかりで、育児を妻に押し付け毎日遊んでばかりなんて、とても許せませんよね。夫をとことん凝らしめてやりたいものです……。

※Gogirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。