グラビアアイドル仁藤りさが18日、都内で、2026カレンダー発売記念イベントに出席した。

カレンダーは初めてだといい、「毎年出したいと思いつつ、季節がらのものを1つの作品にすることができなかったので、今回、形にできてうれしい」と喜んだ。

コンセプトの「彼女として、1年間を一緒にすごす」は自ら考えた。

お気に入りは1−2月。「仁藤りさなので、2月10日を記念日にしています！」という。「お祝いのページでケーキを食べていて、かわいいけどちょっとフェチもまじったショット」とし、「こういう写真が好きなので」と説明した。

撮影は6月ごろ、1日で撮り切った。

「撮影は大変だったけど、どのカットも衣装だけなく、現場の雰囲気作りからこだわりました」と話し、「仁藤ワールドさく裂です！」と胸を張った。

自己採点は100点満点で120点。「メチャクチャ気に入っていて、初カレンダーでこれは本当にオススメです」と満面の笑みで語った。

「トイレに飾って欲しかったけど、風水的に良くないらしいので、ベッドに飾って、毎朝“おはよう”と言って欲しい」とアピールした。

元々フリーだったが、今年は「周りの大人たちに協力していただき、たくさんの作品を出せました」とし、「来月にDVDも出ます！」という。来年は「皆さんとじっくり関われる活動をしていきたい」とし、「人と話すのが好きなので、お酒は飲めないけど、バーイベントやスナック仁藤とかができたたらいいなと思います」とほほ笑んだ。