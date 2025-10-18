日本映画界きっての鬼才・豊田利晃監督。これまでさまざまなジャンルに手を伸ばし、とくに観る者の脳髄を突き刺すような、刺激的な作風で知られている、“映画作家”である。

この度公開される一作は、そんな豊田監督が、「最後になってもいい気がするくらいの作品ができた」とコメントしているだけあって、彼の作風やメッセージが、最も“純化”されたかたちとなった一作と言っていいかもしれない。そのタイトルとは、『次元を超える』。文字通り、観客の意識を別の世界までトリップさせる内容となっているのだ。

ここでは、そんな本作『次元を超える』の内容に触れながら、これまでの豊田作品とのリンクや、特異な表現を積み上げてきた集大成に至るテーマ性、そして、なぜ「最後の作品」などという言葉が飛び出したのかを考えていきたい。

W主演で二人の主人公を演じるのは、窪塚洋介と松田龍平。豊田監督の『破壊の日』（2020年）でも共演した二人が、新たに対峙し、スクリーン上でぶつかり合うことになる。豊田演出のリフレインといえる、松田龍平の歩行シーンのスローモーションや、『沈黙ーサイレンスー』における、卑俗さと敬虔さのなかで神のもとへと近づいていく人物を演じたことを彷彿とさせる、窪塚洋介の存在感が味わえるのだ。

松田龍平が演じるのは、『I'M FLASH!』（2012年）や『破壊の日』の登場人物と同名のキャラクターである、暗殺者・新野風。彼は、謎めいた女性・野々花（芋生悠）から、ある人物の捜索を依頼される。それが、「阿闍梨（あじゃり）」と呼ばれている破戒僧の家で行方不明となったという、孤高の修行者・山中狼介だ。

新野風の前に立ち塞がる阿闍梨を演じ、全編にわたりインパクトを発揮するのは、千原ジュニアだ。かつて、その尖った態度や雰囲気から、芸人の間で「ジャックナイフ」と呼ばれていたジュニア。豊田監督の『ポルノスター』（1998年）で主演を果たし、実際にナイフを持ち歩いてヤクザを躊躇なく刺し殺すという、危険きわまりない役柄を演じていた。

本作の阿闍梨役では、神仏を頼ってきた信徒の目の前に刃を備えた切断器を用意させ、「指を切れ」と言い放つなど、今度はまるでヤクザのような宗教家を演じているのである。日本で阿闍梨といえば、密教系の仏教における指導的立場を指すが、この人物はそんな権力や“呪法”を悪用し、傍若無人に振る舞うのである。そういった際どい表現は、鑑賞中に絶えず緊張感を漂わせる豊田作品の真骨頂といえよう。

この阿闍梨は、仏教や神道、陰陽道、「狼信仰」を含んだ山岳信仰などが混ざった「修験道」のもとで修行を経た僧侶であることが示唆される。修験道とは、厳しい山岳での修行を通じて、現世で悟りを拓くことを目的とし、自分や他人を救うはずの存在といえる。そんな立場の者が“衆生”を苦しめることは、基本的にあってはならないはずだ。

とはいえ、豊田監督が本作について、「次元を超えた視点に辿り着くために、この映画を作らねばならぬと思った」と述べているように、本作の阿闍梨は、私利私欲を肥やそうとしているというよりは、あえて非人間的な方向に突っ走ることで、人間界の善悪を超越した者になろうとする途上であると描かれているように感じられる。

悟りに近づくために身体を欠損させていくというアブノーマルな考えは、おそらく修験道の伝統にはなく、脚本、プロデュースも担当する豊田監督のオリジナルだと考えられるが、自身をも犠牲にしようとするという意味では、『破壊の日』でも題材にされた「即身成仏」の考えを連想させるものがある。これは日本の密教にて発展し、過去におこなわれていた独特の思想で、生身のまま仏（即身仏）になろうとするというもの。輪廻転生を経ずに現世で仏の境地を体得することを望むという意味では、修験道や山岳信仰ともやはり結びついている。

『破壊の日』含め、近年の豊田作品に登場する「狼蘇り信仰」の象徴となるのが、「狼信仰」を背景とする「狼蘇山」と呼ばれる架空の神社だ。これが登場する豊田監督作品『狼煙が呼ぶ』（2019年）、『破壊の日』、『全員切腹』（2021年）は現在、「狼蘇山三部作」と位置付けられている。本作『次元を超える』は、その新章という位置付けであり、集大成でもあるのだろう。

本作で阿闍梨に対抗しようとする僧侶を演じている渋川清彦は、豊田作品の常連であるとともに、前述した短編『狼煙が呼ぶ』への出演に加えて、修験者・鉄平の物語を描いてライブハウスで上映された『生きている。』（2022年）、『ここにいる。』（2023年）『すぐにゆく。』（2024年）にも出演。これら短編シリーズを70分の作品としてまとめた長編映画『そういうものに、わたしはなりたい。』（2025年）は、10月10日よりユーロスペースにて公開中だ。

『破壊の日』は公開当時、東京五輪が開催される日本に向け、「利権と強欲という物の怪に取り憑かれた社会をお祓いしてやろう」という意図のもと製作された映画だった。「小栗判官伝説」や、魯迅の小説『鋳剣（剣を鍛える話）』を題材とした『蘇りの血』（2009年）や、『I'M FLASH!』といった作品で、説話や文学、宗教という要素に接近していた豊田は、『ポルノスター』や『青い春』（2001年）にみなぎっていた、出口なしの激情を、歴史や社会へと本格的に接続させている。

現代音楽家・日野浩志郎と、佐渡島の太鼓芸能集団「鼓童」とのコラボレーション作品『戦慄せしめよ』（2022年）、そして『そういうものに、わたしはなりたい。』という近年のタイトルはそれぞれ、岩手の『遠野物語』や、宮沢賢治の詩にインスパイアされているように、地域性や民俗学とのリンクも見られる。

筆者は岩手に旅をして、宮沢賢治ゆかりの地を訪ね、遠野の山中を散策したことがある。そこで山と里を往復することで、体験として両側の世界の間に境界があると考えた人々の感覚を一部分理解するとともに、日本の山岳信仰の成り立ちというものを想像することができるようになったと思う。宮粼駿監督の『もののけ姫』（1997年）のクライマックス後の美しい山の光景は、そうした古来からの山の神秘性が日本から失われていく感覚を描いたものだ。現在の社会の問題を“撃つ”ことにシフトしていった豊田監督もまた、そういった日本の精神が希薄になり、目の前の利益や簒奪に集中していった点を問題視しているのではないか。

豊田監督の暴力的ともいえる激しい衝動は、そうやって意識を社会という自身の“外側”に向けながらも、同時に「狼信仰」や「山岳信仰」という、日本古来のエクストリームかつ“内面”的な方向へも向かってゆく。これは一見矛盾した行為に見えるが、日本で起こっている事象を俯瞰した視点で見るためには、一度自身の内面を探究し、宇宙的スケールで世界を眺め直すといったプロセスを経る必要があると考えたのだろうと推察する。

「狼信仰」、「山岳信仰」がその引き金となるという構図は、本作の山伏の法螺貝が生み出す“振動”と、それが意識を宇宙へと飛ばしていくという描写に凝縮されている。修験道者が宇宙飛行士の姿となり、カラフルな格子状の構造物で構成された惑星・ケルマンへと到達するシークエンスでは、スタッフに樋口真嗣が加わり、圧倒的なヴィジュアルが展開していく。その深部「鏡の洞窟」で待つのが、豊田監督常連のマメ山田が演じる“ミスター・ケルマン”という謎の人物。

いったい、これは何なのか。われわれはこの映画に表現される不条理な世界をどのように考えればいいのか。それはおそらく、観客一人ひとりに考えてほしいというのが、豊田監督の望みなのだろう。その上で、筆者はこの自由に創造性を発揮した表現のなかに、やはり東洋思想への傾倒を感じざるを得ない。

筆者の好きな谷崎潤一郎の小説に、『ハッサン・カンの妖術』というものがある。その作品のなかで主人公は、妖術により天空を飛行し、須弥山（しゅみせん）へとたどり着く。須弥山とは、仏教における“宇宙の中心”たる山のことである。驚くことにこの小説では、現実に帰らないままで結末を迎えることになる。

多くの神話や英雄譚は“冥界往還型”……つまり、“死の国に行き、戻ってくる”構造を持っている。それは現代の多くの物語の基本構造「行きて帰りし物語」の原型でもある。しかし、谷崎の『ハッサン・カンの妖術』は、そういった枠組みを無視したまま物語が終わってしまう。この前衛的な構造は、筆者にとって大きな衝撃だった。

修験道者たちが山に入る理由は、山という異界で古い自分が擬似的に死に、生まれ変わって人間界に復帰するというプロセスを経るためでもある。しかし、即身仏になったり、山から戻らないという選択は、“悟り”や“覚醒”が純化していくことの表明であるともいえないか。そういった演出が見られる本作だからこそ、豊田監督の描こうとしたものが、より純粋なものとして響いてくる。

本作は、これまでの豊田利晃監督作が一つの山だったのだとすれば、その頂だといえるだろう。「最後になってもいい気がする」という言葉の真意は、これ以上、この山は登ることができないと考えたからなのではないか。豊田作品という山に足を踏み入れたことのある観客は、豊田監督が見たであろう、本作『次元を超える』を鑑賞することで、この山頂からの景色を見てみることをおすすめする。そこにあるのは、絶望か。諦観か。それとも希望なのか。その答えは、鑑賞者の感性に委ねられている。

（文＝小野寺系（k.onodera））