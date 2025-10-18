次回10月21日（火）24時24分〜第3話を放送 日本テレビ系火曜プラチナイト・ドラマDEEP「そこから先は地獄」（毎週火曜 24:24〜24:54放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

本作は、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた純粋で真面目な主人公・矢嶌莉沙（井桁弘恵）が、妻からの暴力に苦しむ美しい男・城内涼（豊田裕大）と出会う。「彼を救いたい」という気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は不倫関係へと堕ちていく。

第1話のTVer見逃し配信再生数が100万回再生を突破（10月15日時点、本編第1話とTVerオリジナルドラマの合計/計測期間：10月7日〜10月15日 AVOD 8日間再生数 TVer DATA MARKETING調べ）、お気に入り登録者数も30万人を突破し、ますます盛り上がりを見せている本作。さらにドラマ本編第1話を切り出した公式TikTok（@dramadeep_ntv）は、早くも総再生数150万再生を突破している。

そして、10月21日（火）放送の第3話はさらに修羅場！場面写真を公開！

第3話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/

◆TVerスピンオフドラマ「そこらじゅうが地獄」第3弾 DV妻・凪子と涼の過去が明らかに！

メインキャラクター達の過去を描いた、ゾワっと怖面白いショートドラマ「そこらじゅうが地獄」の第3弾も第3話放送後、TVerにて配信！城内凪子（山崎紘菜）がいかにして涼にDVを行うようになったのか？その理由が明らかに…。

パーソナルジムを経営する涼。しかし、凪子は客と涼の関係を疑い、嫉妬が強まっていく。「浮気してるんじゃない？」その問いに耐えられなくなった涼は、衝撃の行動に出る…！

そして、涼のジムに通う不思議な色気を持った女性として、相席スタートの山粼ケイが出演！

TVerオリジナルストーリーは全5話。本編「そこから先は地獄」の伏線回収、そして第7話以降の重要な展開の伏線もちりばめられている。

＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞

■オリジナル第1話：配信中 出演：井桁弘恵 落合モトキ 他

■オリジナル第2話：配信中 出演：井桁弘恵 和田聰宏 小西桜子 他

■オリジナル第3話：10月21日【ドラマ第3話】放送後配信開始 出演：豊田裕大 山崎紘菜 他

■オリジナル第4話：10月28日【ドラマ第4話】放送後配信開始 出演：小久保寿人 奈月セナ 他

■オリジナル第5話：11月18日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演：井桁弘恵 豊田裕大 山崎紘菜 他

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

主題歌 ：「甘い吐息を震わせて」 吉井和哉 （A-Sketch）

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ・SNS

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/

TVer：https://tver.jp/series/sretkpq5qq

X：@dramadeep_ntv

Instagram：@dramadeep_ntv

TikTok：@dramadeep_ntv