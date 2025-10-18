ANEMONÉ（アネモネ）「夜が攫う」MV公開！ボーカル・美音が撮影した素材も使用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年7月に結成された、様々なクリエイターが結集するポップス・コレクティブANEMONE（「E」は、アキュートアクセント付きが正式表記）（読み：アネモネ）が、第二弾シングル「夜が攫う」のMVを公開した。

■「夜が攫う」は“Bitter , sweet -pops”を象徴するような楽曲

新進気鋭のクリエイティブ・プロダクション「blue’s collective」より、2025年7月に活動を開始したANEMONE。主人公/ボーカルに美音を据えて、様々なクリエイターが集い“Bitter ,sweet -pops”を紡いでいる。

10月15日より配信開始となった「夜が攫う」 は、ボーカル・美音が作詞し、美音と共に音楽制作における中心メンバーである若林達人（Gu / ex. Monthly Muc & New Caredonia）が作曲を担当。アレンジャーとして、自身が手がけた楽曲がグラミー賞にノミネートされた経験を持つアメリカ人プロデューサーのSeann Boweが参加している。

静かな夜の世界を感じさせるギターフレーズのリフレインから始まり、叶わぬ恋とその心の叫びを描いた歌詞に呼応するように、曲が進むにつれ叙情的かつドラマチックに展開していく壮大な夜想曲（ノクターン） 。ANEMONEのテーマである“Bitter , sweet -pops”を、まさに象徴するような楽曲に仕上がっている。

リリースにあたり、MVが公開。美音自身がカメラで撮影した素材が含まれており、楽曲の中でANEMONEが表現した世界観を、雄大な自然の景色とともに映像で描いている。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夜が攫う」

