WEST.¤¬¡È¥À¥¸¥ã¥ì¥Úー¥Ñー¥Æ¥¹¥È¡É¤ËÄ©Àï¡ª¼ÂÁ©ÊÔ¤Ç¤ÏÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤ò³«»Ï

WEST.¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST.¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10·î18Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡Ö¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¶¨²ñ¾Ò²ð¶¨²ñ¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡¢¡Ö¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¶¨²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡ÖÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É!?¡×¡Ê½Å²¬Âçµ£¡Ë
Á´¹ñ³ÆÃÏÍÍ¡¹¤Ê¡È¶¨²ñ¡É¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢ÆÍ¤¬¡¢³×Ì¿Åª¤ÇÌÌÇò¥¹¥Æ¥¤Ê¶¨²ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¶¨²ñ¾Ò²ð¶¨²ñ¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¨²ñ¤Î³èÆ°¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤êÂÐ·è!?¡¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏWEST.Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶¨²ñ¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡È·ã¥¨¥â¶õ´Ö¡É¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£
ºÇ½é¤Ë¤ª¾·¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤À¤¸¤ã¤ì¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüËÜ¤À¤¸¤ã¤ì³èÍÑ¶¨²ñ¡×¤ÎÊý¡¹¡£¤Î¤Ã¤±¤«¤é¤À¤¸¤ã¤ì¤òÏ¢È¯¤¹¤ë²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥Úー¥Ñー¥Æ¥¹¥È¡×¤ò½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁ´°÷¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à7¿Í¡£ºÎÅÀ·¸¤òÃ´¤¦¶¨²ñ¤ÎÊý¡¹¤«¤é²ñÄ¹¤Ø¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÊÅÀ¿ô¤ò¡ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ëÀ¼¤ò¼ª¤¶¤È¤¯Ê¹¤¤Ä¤±¤¿½Å²¬¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É!?¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¡©¡¡µÕ¥®¥ì¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤¤¤¶¥Æ¥¹¥È·ë²ÌÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¼¡¡¹¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»×¤ï¤Ì¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¡£
¥Æ¥¹¥È¤Î¤¢¤È¤â²á¹ó¤Ê¡©¡¡·±Îý¤Ç¡È¤À¤¸¤ã¤ìÎÏ¡É¤ò¤Ä¤±¤¿WEST.¤Î7¿Í¡£Âç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÂç¤¤¤Ëµã¤¯»þ´Ö¤Ø¡£¼¡¤Ë¤ª¾·¤¤·¤¿¡ÖÁ´ÊÆ´¶ÎÞ¶¨²ñ¡×¤ÎÊý¡¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ËÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëWEST.¡£ÎÞÁ£¤Ë¤âÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Î¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ç»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆWEST.¤Ï¡¢¤À¤¸¤ã¤ì¤ÇÀ¤³¦¤òµß¤¨¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÎÞ¤Î¹ÔÊý¤Ï²¿½è¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡È¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¡É¤¬±²´¬¤¯·ã¥¨¥âÁ´°÷½¸¹ç²ó¤Ë´üÂÔ¤·¤è¤¦¡£
¢£¡Ø¥ê¥¢ÆÍWEST.¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÙÊüÁ÷ÆâÍÆ
º£²ó¤Ï¡Ö¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¶¨²ñ¾Ò²ð¶¨²ñ¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡¢¡Ö¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¶¨²ñ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿´ù¤òÁ°¤ËÃåÀÊ¤¹¤ëWEST.¤Î7¿Í¡£¡Ö½é¤ÎºÂ³Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶»Ìö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç7¿Í¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤Ï²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡Ä¡×¤È¿È¹½¤¨¤ë¡£
ºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆüËÜ¤À¤¸¤ã¤ì³èÍÑ¶¨²ñ¡×¤ÎÊý¡¹¡£¡Ö¤À¤¸¤ã¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎDNA¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ëÂåÉ½¤«¤é¤ªÂê¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥¹¥ÈÍÑ»æ¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢ÌÛ¡¹¤È¤À¤¸¤ã¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÂ³Ø¡É¡£¥Æ¥¹¥È¤òºÎÅÀ¤¹¤ëÊý¤«¤éÂåÉ½¤Ø¤Î¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÊÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤¬¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Å²¬¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É!?¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤À¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£
»×¤ï¤Ì·ë²Ì¡©¡¡¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿ºÂ³Ø¤Î¼¡¤Ï¡Ö¼ÂÁ©ÊÔ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¨²ñ¤ÎÊý¡¹¤òÁê¼ê¤ËÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯³«»Ï¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¶¨²ñ¤ÎÊý¡¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡È¥¯¥êー¥ó¥Ò¥Ã¥È¤À¤¸¤ã¤ì¡É¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÆ¬¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¡£Á´°÷¤ÎÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆñ´Ø¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
