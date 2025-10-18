◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては先頭打者弾、場外弾、ダメ押し弾と衝撃の3発でPS3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献した。

試合後のインタビューでは「素晴らしいチーム相手に勝ちきることができて今日決められて良かったです」と笑顔。投打での活躍に「今日決めるんだって気持ちで皆が臨んでいたので終始いいゲーム運びができました」とうなずいた。

3発には「ここまであまり打ててなかったので1試合だけ貢献できましたけど、本塁打だけでなく四球含め良い打席を送りたい」とし、投球に関しても「7回投げきりたかったんですけど、ベシアが素晴らしいピッチングをしてくれて助けられました」と振り返った。

チームは2年連続のリーグ優勝を決め「1人1人がチームのために1打席1打席、1イニング1イニング、プレーして良い形で試合の中で現れていると思います」と語った。