宮本浩次、映画『爆弾』書き下ろし主題歌「I AM HERO」を配信リリース
宮本浩次が10月31日公開映画『爆弾』の主題歌「I AM HERO」を10月24日22:00に配信開始することが決定した。
映画『爆弾』は、日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』(宝島社)『ミステリが読みたい 2023年版』(ハヤカワミステリマガジン2023年1月号)で1位に輝いたベストセラー小説を映画化したものだ。
その主題歌として書き下ろされた「I AM HERO」は凝縮されたメッセージに命を吹き込む歌声が駆け抜ける新曲だ。豪華キャストで構成された映画と並んで楽曲が話題となることは必至。
同楽曲は映画『爆弾』オフィシャルYouTubeチャンネル内にて公開されたリリックムービーで一部を聴くことができるほか、同日出演の『ミュージックステーション』でTV初歌唱される。
■デジタルリリース「I AM HERO」
2025年10月24日(金)22:00 配信開始
配信リンク：https://hirojimiyamoto.lnk.to/i_am_hero_single
※映画『爆弾』主題歌
■映画『爆弾』
2025年10月31日(金)全国ロードショー
出演：山田裕貴 伊藤沙莉 染谷将太 坂東龍汰 寛一郎 片岡千之助 中田青渚
加藤雅也 正名僕蔵 夏川結衣 渡部篤郎 佐藤二朗
原作：呉勝浩「爆弾」(講談社文庫)
監督：永井聡
脚本：八津弘幸 山浦雅大
主題歌：宮本浩次「I AM HERO」(UNIVERSAL SIGMA)
配給：ワーナー・ブラザース映画
公式サイト：bakudan-movie.jp
公式X：@bakudan_movie
公式Instagram：@bakudan_movie
©呉勝浩／講談社 ©2025映画『爆弾』製作委員会
■＜俺と、友だち＞
2025年10月27日(月) 日本武道館
open18:00 / start19:00
出演：宮本浩次、名越由貴夫、奥野真哉、キタダ マキ、玉田豊夢
▼チケット
◯指定席 \12,100(税込)
◯注釈付き指定席 \12,100(税込)
※出演者及びステージの一部が見えづらい場合がございます。予めご了承ください。
◯立見(立ち位置指定) \9,900(税込)
※2Fスタンド後方にて立見でご観覧いただく券種です。
※立ち位置指定となります。券面に記載の立ち位置にてご観覧ください。
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
詳細：https://miyamotohiroji.com/oretotomodachi/
