ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦に5-1で勝利。4連勝でリーグ優勝を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中無失点、10奪三振。打っては3本の本塁打で、3打数3安打3打点だった。

大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪う立ち上がり、その直後の打席で先頭打者本塁打を放った。さらに4回には右中間へ打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾。この日の大谷は止まらない。7回の第4打席では中堅左へこの日3本目。MVPコールが鳴り響く中、放り込んだ。

投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振と快投。ドジャースはその後、ベシア、トライネン、そして9回は佐々木朗希が締めた。ブルワーズに4連勝でリーグ優勝。佐々木が歓喜の輪の中心となった。

この試合は妻の真美子さんも観戦。ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムが試合前に集合写真を投稿していた。なお真美子さんはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦、第2戦、フィリーズとの地区シリーズ第3戦、第4戦でも同アカウントに登場。ポストシーズンに初めて観戦したWCS初戦レッズ戦でも2本のホームランを放っていた。



（THE ANSWER編集部）