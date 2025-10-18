『キミとアイドルプリキュア♪』第37話「新たなチカラ！アイドルハートリボン！」、キュアアイドルが新たな力で変身!!
アニメ「プリキュア」シリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第37話「新たなチカラ！アイドルハートリボン！」が、あす10月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】カイトがつぶやく「カズマ」とは誰？ 第37話予告映像
本作のモチーフは「アイドル」で、テーマは「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」。
主人公・咲良うたは、歌うのが大好きな中学2年生。ある日、伝説の救世主アイドルプリキュアを探しにきた妖精プリルンと出会う。プリルンは、ふるさとのキラキランドが、チョッキリ団のボス・ダークイーネによって、真っ暗闇にされてしまったのだ。そんな中、街の人のキラキラがチョッキリ団によって奪われ…大ピンチ。「キラッキランランにしたい！ 私の歌で！」。うたの決意が結ばれ、伝説の救世主《キュアアイドル》に変身する。
主人公のキュアアイドル／咲良うたを松岡美里が、キュアウインク／蒼風ななを高橋ミナミが、キュアキュンキュン／紫雨こころを高森奈津美が、キュアズキューン／プリルンを南條愛乃が、キュアキッス／メロロンを花井美春が演じる。
■第37話「新たなチカラ！アイドルハートリボン！」あらすじ
うた（声：松岡）たちがカフェでライブの成功をよろこんでいると、田中から「プリティストアを手伝ってほしい」と連絡が入る。うたたちが向かおうとすると、近くをカイトが通りかかった。みんなに背中を押されたうたは、カイトを追いかける。
遅れてプリティストアにやってきたうただったが、何か考え込んでいる様子に気づいたなな（声：高橋）が閉店後に「カイトさんと話せた？」と聞くと、さみしそうな顔をしていたから、声をかけられなかったという。レジェンドアイドルだけに悩みを話せないのかもしれない、とみんなが言うのを聞いたうたは、再びカイトの元へ駆け出していく。
海でカイトを見つけたうたは、カイトが「カズマ」とつぶやくのを聞き――。
『キミとアイドルプリキュア♪』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
※高橋ミナミの「高」は「はしごだか」が正式表記
