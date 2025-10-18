ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズを迎えナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中無失点10奪三振で降板した。直後の攻撃では、この日実に3本目の本塁打。放送席は実に35秒にも及ぶ沈黙の後「オオタニに頭を下げましょう」と伝えている。

大谷は降板直後の7回、1死無走者で打席に立つと、右腕メギルがカウント1-2から内角低めに投じた速球を素直にはじき返した。高々と舞い上がった打球は中堅左のスタンドへ。この日3本目、打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、飛距離427フィート（約130.1メートル）の一発だった。

試合を中継した米放送局「TBS」では実況のブライアン・アンダーソン氏が「オオタニ、やったか！？ オオタニ！ オオタニがまたやりやがった！ 3本目のホームランだ！」と伝えた後、驚きのあまりか約35秒の沈黙。その後「オオタニに頭を下げましょう。球界史上最高の選手です」と脱帽している。



