『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』第35話「転身!! 君も若返れ」、若返りおじいちゃんズが本気でバトル
冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第35話「転身!! 君も若返れ」が、あす10月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】禽次郎の幼馴染はリュウレンジャー 第35話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
ゴジュウウルフ／遠野吠役を冬野心央、ゴジュウレオン／百夜陸王役を鈴木秀脩、ゴジュウティラノ／暴神竜儀役を神田聖司、ゴジュウイーグル／猛原禽次郎役を松本仁、ゴジュウユニコーン／一河角乃役を今森茉耶、ゴジュウポーラー／熊手真白役を木村魁希が演じる。
■第35話「転身!! 君も若返れ」あらすじ
あるとき禽次郎（松本）は、謎の男子高生に出会う。その正体は、若返って指輪の戦士・リュウレンジャーになった幼なじみ・嘉挧源治（島村龍乃介）だった！
源治は昔と変わらず禽次郎にライバル心がメラメラで、2人は再会を喜ぶヒマもなく、指輪を賭けて三本勝負をすることに。審査員の吠（冬野心央）たちに見守られながら、料理、メンコ、野球で熱い火花を散らしていく。
若返りおじいちゃんズが本気で戦うなか、そこへなぜかブライダンが乱入してカオスな状況に…！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】禽次郎の幼馴染はリュウレンジャー 第35話予告動画
本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュウ）》をモチーフにしたヒーローが活躍する物語となる。これまでの50年を超越する“ナンバーワン”の感動を生み、次の50年に向けて先陣を切る“ナンバーワン”の作品を目指す。
■第35話「転身!! 君も若返れ」あらすじ
あるとき禽次郎（松本）は、謎の男子高生に出会う。その正体は、若返って指輪の戦士・リュウレンジャーになった幼なじみ・嘉挧源治（島村龍乃介）だった！
源治は昔と変わらず禽次郎にライバル心がメラメラで、2人は再会を喜ぶヒマもなく、指輪を賭けて三本勝負をすることに。審査員の吠（冬野心央）たちに見守られながら、料理、メンコ、野球で熱い火花を散らしていく。
若返りおじいちゃんズが本気で戦うなか、そこへなぜかブライダンが乱入してカオスな状況に…！
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。