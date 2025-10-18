『仮面ライダーゼッツ』第7話「罰する」、明かされる“残酷な真実”に立ち向かえ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第7話「罰する」が、あす10月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】悪夢から美女木とねむを救え 第7話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第7話「罰する」あらすじ
監獄に囚われた夢で、夢主の美女木（大場泰正）はねむ（堀口真帆）を連れて行方不明になってしまった。奇異な行動に頭を悩ます莫（今井）に、富士見（三嶋健太）となすか（小貫莉奈）はある“残酷な真実”を明らかにする。
すべてを知った莫は夢の世界へ戻ると、美女木とねむを救うべく改めてミッションに挑む。しかし、そんな莫の前に再びノクスが立ちはだかり…！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
