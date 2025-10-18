鈴木奈々（2019年撮影）

写真拡大

　タレントの鈴木奈々が18日、自身のインスタグラムを更新。名古屋駅の新幹線ホームで偶然出会った人気芸人との3ショットを公開し、「一段とカッコよくなってた！」とつづった。

【写真】新幹線ホームで藤森慎吾と遭遇した鈴木奈々

　鈴木は投稿で、「昨日は大好きな安藤なつさんと一緒でした　帰り名古屋駅でなつさんと新幹線待ってたら、藤森慎吾さんが話しかけてくれて偶然会いました」と報告。続けて「藤森さん結婚してパパになってから初めて会ったけど、なんか一段とカッコよくなってた！幸せなんだろうなぁ　昨日も楽しい一日でした」と、再会を喜んだ。

　鈴木、安藤、藤森が並ぶ写真も投稿。3人がリラックスした雰囲気で笑顔を見せている。

引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）