白石麻衣、“メイク中の横顔”に称賛の声 「横顔綺麗すぎる」「美しい」
女優の白石麻衣が17日、自身のインスタグラムを更新。撮影現場でメイクを受ける横顔ショットを公開し、「横顔綺麗すぎる」「美しい」とファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】白石麻衣の美しすぎる“キス顔”
白石は投稿で、同日スタートするドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の放送を予告。「久しぶりに里夏ちゃんに会えて嬉しい気持ちです」とつづった。白石は前作に続き弁護士・岸村里夏役を演じている。
さらに、「season2は、恋も警護も新しい仲間も増えてパワーアップしております どんな任務が待ち構えているのか 一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」とメッセージを添え、メイク中のオフショットを複数枚アップ。美しい横顔が印象的な投稿となっている。
ファンからは「横顔綺麗すぎる！」「美しすぎる」「横顔綺麗で憧れます」といった絶賛の声が寄せられていた。
引用：「白石麻衣」インスタグラム（@m.shiraishi.official）
