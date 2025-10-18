´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤Ï¸ÅÅµÅª¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡ÚÝ¯ÅÄÃÒÌé ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Îµ¤±Ô¡¦Ý¯ÅÄÃÒÌé¤Î½éÄ¹ÊÔ¤Ï¤Ê¤ó¤È¢þ¢þ¾®Àâ¤À¤Ã¤¿!
¡¡Ý¯ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡Ù°ÊÍè¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤ÆÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Ãî¹¥¤ÀÄÇ¯¡¦魞ÂôÀô¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ã»ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¿·´©¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤Ï½é¤ÎÄ¹ÊÔ¡¢¤·¤«¤â·Ù»¡¾®Àâ¤À¤È¤¤¤¦¡£Ã»ÊÔ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤á¤¤¤¿ÏÃ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ºîÉ÷¤ò¤ß¤»¤ëÃø¼Ô¤À¤±¤Ë¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÇ±¤ê¤¬¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÀµÅýÇÉ¤ÎËÜ³Ê·Ù»¡¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹ÊÔ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ»ÊÔ¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ã»ÊÔ¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÃµÄå¤Î¼þÊÕ¤Ç²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤ËÆæ¤ÎÀµÂÎ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤êÊý¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ã±½ã¤ËÏÃ¤ò°ú¤¿¤Ð¤·¤ÆÄ¹ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤éÄ¹ÊÔ¤Ç¤·¤«½ñ¤¤¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì·¿¤ÎÁÇ¿ÍÃµÄå¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆÁÜºº¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ë·Ù»¡¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤¢¤¨¤Æ¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤òÁÀ¤ª¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¢£¸ÅÅµÅª¤ÊÆ»¶ñÎ©¤Æ¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë
¡¡»³±ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´é¡¢»õ¡¢¼ê¼ó¤«¤éÀè¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿»àÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¿È¸µ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·º»ö¡¦ÆüÌîÀãÉ§¤¬ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£
¡¡²Ê³ØÁÜººÁ´À¹¤Îº£¡¢»àÂÎÂ»²õ¤È¤¤¤¦¤ÈÈÈ¿Í¤ÎÎÄ´ñÀ¤ä±åº¨¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»àÂÎ½èÍý¤Î´ÊÊØ²½¤¬Æ°µ¡¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»àÂÎ¤Î¾ì¹ç¡¢Â»²õ²Õ½ê¤¬¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¿È¸µ±£ÊÃ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Î¤¬»àÂÎ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¥È¥ê¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢DNA¤ÇÀµ³Î¤Ê¿È¸µ³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ê¸½Âå¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤À¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄêÈÖ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¡ÈÆæ¡É¤ò·«¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ½ñ¤¯Ä¹ÊÔ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹½¤¨¤Î¾å¤Ç¤Ï´ñ¤òêÊ¤ï¤º¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÄêÈÖ¤Î¶ÚÎ©¤Æ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¿äÍý¾®Àâ¤Ë¤âÄêÈÖ¤â¤Î¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¹¥¤¤ÇÆÉ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÀè¹ÔºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½éÄ¹ÊÔ¤À¤«¤é¤³¤½¤¢¤¨¤ÆÄêÈÖ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£ºî²Èº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸ÅÅµÅª¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Æ»¶ñ¤Ï¥ÉÄ¾µå¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿äÍý¤Î¶ÚÆ»¤Þ¤Ç¥ÉÄ¾µå¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¸ÅÅµ¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤¿¤éÀßÄê¤òÆÃ¼ì¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡¢·Ù»¡¤¬²ðÆþ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤òºî¤ë¤È¤«¡¢²¿¤é¤«¤ÎÆ¨¤²Æ»¤ËÁö¤ë¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆü¾ï¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¸ÅÅµÅª¤ÊÆ»¶ñÎ©¤Æ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿äÍý¾®Àâ¤Ç¤¹¤«¤é¿¿Áê¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£°ìÈÖ¤è¤¤È´¤±Æ»¤òËÍ¤¬²¿¤È¤«¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ç¿Í¸ø¤ÎÆüÌî¤Ë¿äÍý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï»ëÅÀ¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÆüÌî¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸Æ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤âÁÜºº¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ÇÆÉ¤á¤ë¤Î¤À¡£¿äÍý¾®Àâ¤Î´Î¤¬¥Õ¥§¥¢¥Í¥¹¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥Õ¥§¥¢¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÁÆÎ¬¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì
¡¡´ûÂ¸¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÉúÀþ¤ÎÈþ¤·¤¤²ó¼ý¤äÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤ÇÄêÉ¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÝ¯ÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Ä¹ÊÔ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¡¼ê¤¬¤Á¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃ»ÊÔ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬½ñ¤¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢ÉúÀþ¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤¦¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£50¥Ú¡¼¥¸¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤ÎÊý¤ÇÂ¿¾¯¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÉúÀþ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤âÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹ÊÔ¤À¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüÌî¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤Ã¤Æ±£¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¾¯¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÆüÌî¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¼Ô¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¡£È½ÌÀ¤·¤¿»ö¼Â¤Ï±£¤µ¤º¤Ë¡¢Í¾·×¤Êµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÆÉ¼Ô¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¶Ú¤ò¸«¼º¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î¼êË¡¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤â¡¢´ðËÜ¤ÏÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤È·º»ö¤ÎÆü¾ï¤ÎÉÁ¼Ì¤¬Ã¸¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖºîÉ÷¤¬ÃÏÌ£¤À¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Î×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆË×Æþ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬»×¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÆü¾ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Ø»ö·ï¡Ù¤È¤¤¤¦Îö¤±ÌÜ¤¬¤Ç¤¤ÆÈóÆü¾ï¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÃµÄå¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Þ¤¿Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æü¾ïÉ÷·Ê¤ÏÂç»ö¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»ö·ï¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¿Í´Ö¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆü¾ïÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ù¡¼¥¹¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç»àÂÎÂ»²õ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤â¡¢²á¾ê¤ÊÎÄ´ñÀ¤Ï¤â¤Á¤³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¿äÍý¾®Àâ¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤ËÎ©µÓ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢²áµîºî¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤òÃ±¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤»¤º¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÉÁ¤¤¤ëÈþÅÀ¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨Ã±¤Ê¤ë»àÂÎ¤ÎÈ¯¸«¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ê¤ê¤Î·ëËö¤¬¤¤Á¤ó¤È¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö°ìÅÙºîÉÊ¤Ë½Ð¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë°·¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬½ñ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¹ªÌ¯¤Ê¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æºá¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤«¤Î»×¤¤¤ä¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿Ëö¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÂ¿ÌÌÀ¤È¤¤¤¦¤«¡¢É½¤ÈÎ¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¡¢Ç¯Îð¤ò·Ð¤Æ¤â¤Î¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶ò¤«¤µ¤â´Þ¤á¤¿¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¿äÍý¾®Àâ¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬½ñ¤±¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÉ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¾Â¼µþÂÀÏº¤äÆâÅÄ¹¯É×¤È¤¤¤Ã¤¿ºî²È¤òÆÉ¤ó¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ý¯ÅÄ¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¾®Àâ¤Î½ñ¤¼ê¤Ç¤¢¤ë¸¶籙¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¤à¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉý¹¤¤¡£º£¸å¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÝ¯ÅÄ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÝ¯ÅÄ¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìç²ìÈþ±û»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§»³¸ý¹¨Ç·
¤µ¤¯¤é¤À¡¦¤È¤â¤ä¡ü1977Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¡Ö¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡×¤ÇÂè10²ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥º!¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¡Ø蟬¤«¤¨¤ë¡Ù¤ÇÂè74²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ÈÂè21²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡Ø¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡Ù¡Ø蟬¤«¤¨¤ë¡Ù¡ØÏ»¿§¤Îéì¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù
¡ÊÝ¯ÅÄÃÒÌé¡¿¿·Ä¬¼Ò¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»³±ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»àÂÎ¤Ï¡Ö´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¸©·ÙÉ²¾å·Ù»¡½ð¤ÎÁÜºº·¸Ä¹¡¦ÆüÌîÀãÉ§¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Ø¤Î·Ù»¡ÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÅê½ñ¤¬¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¸©·ÙÆâ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ëÃæ¡¢¾å»Ê¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃÏÆ»¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢»ö·ïÊóÆ»¸å¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö»àÂÎ¤Ï¼ºí©¤·¤¿Éã¿Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ê¤É²áµî¤Î»ö·ï¤¬Íí¤ß¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìç²ìÈþ±û»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§»³¸ý¹¨Ç·
¤µ¤¯¤é¤À¡¦¤È¤â¤ä¡ü1977Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¡Ö¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡×¤ÇÂè10²ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥º!¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¡Ø蟬¤«¤¨¤ë¡Ù¤ÇÂè74²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤ÈÂè21²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾Þ¤òW¼õ¾Þ¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡Ø¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡Ù¡Ø蟬¤«¤¨¤ë¡Ù¡ØÏ»¿§¤Îéì¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù
¡ÊÝ¯ÅÄÃÒÌé¡¿¿·Ä¬¼Ò¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»³±ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»àÂÎ¤Ï¡Ö´é¤Î¤Ê¤¤»àÂÎ¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¸©·ÙÉ²¾å·Ù»¡½ð¤ÎÁÜºº·¸Ä¹¡¦ÆüÌîÀãÉ§¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Ø¤Î·Ù»¡ÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÅê½ñ¤¬¿·Ê¹¤ËºÜ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¸©·ÙÆâ¤¬¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ëÃæ¡¢¾å»Ê¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÃÏÆ»¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢»ö·ïÊóÆ»¸å¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬¡Ö»àÂÎ¤Ï¼ºí©¤·¤¿Éã¿Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ê¤É²áµî¤Î»ö·ï¤¬Íí¤ß¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Êý¸þ¤ØËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£