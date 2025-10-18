人気声優・大西亜玖璃の3年ぶりの写真集『LONG VACATION』が、11月28日（金）に発売されることが決定し、先行カットが解禁された。

大西亜玖璃写真集『LONG VACATION』

『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃。その愛らしいキャラクターと存在感で活躍の幅を広げている彼女の約3年ぶりとなる写真集の撮影の舞台は南国ベトナム。

開放的な環境の中、突然の雨に降られるハプニングでさえ楽しんでしまう明るく生き生きとした姿が満載。さらに写真集では初の水着姿を披露するなど、貴重なショットたっぷり詰め込んだ作品に仕上がっている。

タイトルの“LONG VACATION”は「長期休暇」の意味。人気者ゆえに大忙しな日々の中、ひとときの余暇を満喫する彼女と一緒に旅をする、“等身大の大西亜玖璃”を身近に感じられる、珠玉の一冊となっている。

大西亜玖璃 コメント

皆さん、こんにちは！大西亜玖璃です。

今回、海外撮影での写真集は初めてということで、海外に長期滞在することへの不安もありましたが、ベトナムで出会った人は温かい人ばかりで、とってものんびりした時間が流れていて、穏やかな気持ちで撮影に挑むことができました。いつも応援してくださる皆さんも、初めましての皆さんも、ぜひ写真集を楽しんでもらえたらと思います。

◆ファンへのメッセージ

いつも応援ありがとうございます！

皆さんの応援のおかげで約3年ぶりに写真集を出すことになりました。

よく皆さんが、あぐぽん、新しい写真集待ってます！という言葉をたくさんくれていたので、またいつか新しく写真集を出せたらいいなという気持ちでいました。

今回こうしてファンの皆さんの希望を叶えることができて、とってもうれしい気持ちです。

すてきな写真集になっているので、楽しんでもらえたらいいなと思います。

感想待ってます！イベントにもぜひ遊びに来てくださいね！

＜プロフィール＞

おおにし・あぐり

俳優、声優、歌手。1997年5月2日生まれ、愛知県出身。A型。2011年デビュー以降、数多くのドラマ、アニメやライブなど幅広い分野で活躍。声優としてアニメ『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園 スクールアイドル同好会』などの作品に出演。

書誌情報

「LONG VACATION」

著者：大西亜玖璃

撮影：近藤宏一

発行：講談社

発売日：2025年11月28日（金）

定価：4,180円（税込）

仕様：A4正寸／128ページ

