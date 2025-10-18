「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、へそ出しコーデで大阪観光「引き締まってる」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/18】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が16日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、美ウエストちらり
辻は「大阪 少しだけ観光して帰ってこれた」と大阪の観光地・道頓堀での写真を投稿。水玉模様のトップスで両手を上げた“グリコポーズ”で、美しいウエストを披露している。
この投稿には「引き締まってる」「ヘソ出し可愛い」「めっちゃガーリー」「ウエストに目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、美ウエストちらり
◆辻加純、大阪で美ウエスト披露
辻は「大阪 少しだけ観光して帰ってこれた」と大阪の観光地・道頓堀での写真を投稿。水玉模様のトップスで両手を上げた“グリコポーズ”で、美しいウエストを披露している。
◆辻加純のへそ出しコーデが話題
この投稿には「引き締まってる」「ヘソ出し可愛い」「めっちゃガーリー」「ウエストに目が行っちゃう」「スタイル良すぎ」などの声が寄せられている。
千葉県のご当地ヒーローとして活動する辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。同年8月に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」に参加。現在は、雑誌「Popteen」（株式会社ポップティーン）の専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】