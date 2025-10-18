スタッド・ランス中村敬斗が2試合連続得点、今季3ゴール2アシストと無双状態

フランス2部スタッド・ランスは現地時間9月17日に第10節でロデーズと対戦。

日本代表FW中村敬斗がリーグ戦2試合連続得点を記録した。試合は2-2の引き分けに終わった。

10月14日に行われた日本代表対ブラジル代表の一戦から中2日での一戦。ブラジル相手に同点ゴールを記録し、3-2での劇的な歴史的勝利に貢献していた中村は、DF関根大輝とともにスタメンに名を連ねた。

0-1と1点ビハインドで迎えた前半アディショナルタイムの1分、中村は左サイドから味方とのパス交換でエリア内に侵入。密集したエリアの中で難しい体勢から右足のコントロールショットを右隅のネットへ突き刺した。これでリーグ戦2試合連続ゴール。夏に去就問題が浮上したことでチームへの合流が遅れたが、今季5試合目で3ゴール2アシストとコンスタントにゴールに絡んでいる。

ブラジル戦での活躍が記憶に新しいなかで、クラブに戻っても早速結果を残したことで、ファンからは「疲労もあったと思うけど流石」「相変わらずシュートうまい」「2部の選手じゃない」といったコメントが寄せられている。

試合は2-2の引き分けで終了。今季1部から降格してきたスタッド・ランスはここまで10試合で4勝3分3敗と勝ち切れない試合が続き、首位と8ポイント差の5位となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）