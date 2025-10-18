滝沢眞規子、ボリューム満点愛妻弁当に反響「愛情たっぷり」「美味しそう」
【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの滝沢眞規子が10月16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子「ビジュ最強」手作りソースカツ弁当
滝沢は「今日はソースカツ丼です」と弁当箱いっぱいにソースカツ丼が詰まった写真を公開。きんぴらごぼうやポテトサラダ、茹で卵が添えられた色鮮やかな弁当になっている。また、「夫用は使い捨てのお弁当を使っています。仕事から遅くに帰ってきて自分で洗ってるのがちょっと大変だろうな、って思ったのと（私も洗いたくないw）、帰り際にどこかに寄る時にずっとお弁当箱を持ってるのも大変だろうなって思いまして、こんな感じにしています」と夫への配慮を明かしている。
この投稿にファンからは「ボリューム満点で美味しそう」「愛情たっぷり」「詰め方も綺麗」「ビジュ最強すぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆滝沢眞規子、夫へのボリューム満点弁当公開
◆滝沢眞規子の手作り弁当が話題
