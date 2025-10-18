

都築響一さん新宿区の自宅で、ひとり暮らしの様子を取材させていただいた。取材記事は書籍『だから、ひとり暮らし』に収録している（撮影：今井康一）

30年以上前に刊行された伝説の写真集『TOKYO STYLE』（都築響一著）。

連載「だから、ひとり暮らし」の筆者、蜂谷智子さんはこの写真集を大事に持ち続け、自身の連載をイメージ。このたび発刊された書籍『だから、ひとり暮らし』では連載のきっかけを作ってくれた都築さんとの対談のほか、特別編として都築さんの自宅を訪問しました。

都築さんの「ひとり暮らし」の様子は書籍に収録。本記事では取材を通じて蜂谷さんが思考した「令和の都市生活」についてご紹介します。

2025年上半期の東京23区の新築分譲マンションの中央値が、ついに1億円を超えた（不動産経済研究所調べ）。「東京に住むのが、しんどい」「東京に住み続けるイメージが持てない」そんな声も、聞こえてくるようになった。

そんな状況を、1993年に発売され今も評価の高い写真集『TOKYO STYLE』の著者、都築響一さんはどう見るだろうか。

国内外で支持されるレジェンダリーな写真集

都築さんは、いつも現場の実践者の暮らしを記録してきた人だ。流行やスタイルを後づけで語るのではなく、暮らしの現場を訪ねてシャッターを切ってきた。その眼差しは、2020年代の暮らし方を考えるうえでも示唆に富んでいる。





都築さんが1993年に出版した『TOKYO STYLE』は、家賃の安い部屋に住み、東京で自由に生きる若者の部屋の数々を収めた写真集だ。

バブルの余韻が残る時代に、型にはまらない暮らしの姿を記録したその一冊は、累計10万部を超えるベストセラーとなった。

昨年2024年にはスペイン・バルセロナの出版社apartamentoから愛蔵版が刊行された。30年を経てもなお、国内外で支持され続けているレジェンダリーな写真集だ。

都築 響一（つづき・きょういち）／1956年、東京生まれ。1976〜1986年『POPEYE』『BRUTUS』で現代美術や建築、都市生活を担当。1989〜1992年に全102巻の『アートランダム』を刊行。1993年、自ら取材・撮影した『TOKYO STYLE』（京都書院／ちくま文庫）で注目を集め、1997年『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で木村伊兵衛写真賞を受賞。現在もロードサイドを中心に取材を続けている（撮影：今井 康一）



スペインの出版社から2024年に英語版で再版された『TOKYO STYLE』（画像：apartamento社Webサイトより）

「今は住宅事情が80年代90年代よりも、ずっと厳しくなってきている。だから、狭い部屋に住んで、街を部屋の延長線上に使う“お金のない若者の生活”が、より身近で一般的になっていることもあるみたいです」（都築響一さん 以下の発言すべて）

時代が変われば街も変わり、暮らし方もまた変わる。

私は2024年から「だから、ひとり暮らし」という連載で、東京近郊を中心とした約20人の部屋を訪ね歩いた。取材を重ねるなかで見えてきたのは、現代ならではの暮らしの奥に見える、それぞれの試行錯誤の軌跡だった。

令和に『TOKYO STYLE』は成り立たない？

取材にあたって、都築さんが2025年に『TOKYO STYLE』を作るとしたらどんな本になるだろうか。そんな問いかけをしてみた。

「今ならもう『TOKYO STYLE』は成り立たないでしょうね。80年代90年代は、音楽にしろ出版にしろ、東京に出て来ないと実現できないことが多かったんですよ。

だから、面白い人が東京に集まっていた。でも今はインターネットによって、地方でも活動できるじゃないですか。東京じゃなきゃできないことなんてないから。

それに東京は家賃が高すぎる。たとえば若い子が下北沢で小さなお店を持とうと思ったら毎月50万円ぐらいかかってしまう。それが地方なら月々10万円で自分の店が持ててしまうわけです。

実際、地方には小さな本屋がめちゃくちゃいっぱいできているんですよ。だけど東京の出版業界では話題にすらならない。地方のお客さんのほうが10倍熱心で、イベントも盛り上がるんです。

僕はよく地方の独立系のお店で開かれるイベントに呼んでもらったりしているから、知っているんですけれど……」

30年前、東京は暮らしの実験場だった。しかし2025年の今、その役割は東京に限らない。『TOKYO STYLE』が生まれた当時とは違い、新しい試みは日本各地で生まれている。





いま東京では、もともと庶民的だった街に資本が流れ込み再開発され地価や家賃が上がることで、従来そこに住んでいた人々が押し出される現象が起こっている。

そのような“ジェントリフィケーション”という現象が、東京では顕著なのだ。下北沢や中目黒のように、かつて若者が文化を作っていた地域も例外ではなく、今では地価が上がって、なかなか気軽に暮らせない街になってしまった。

文化的な多様性が失われることがジェントリフィケーションのデメリットのひとつ。そう考えると今の東京では、雑多な暮らしのエネルギーが詰まった『TOKYO STYLE』という写真集は成立しない、という都築さんの言葉も理解できる。

それでも東京に住んでいるから

とはいえ実際は東京への転入率は依然として高い。総務省の統計によれば、2024年も東京は全国からの転入超過が続き、若い世代を中心に人が集まり続けている。

日本は大企業の本社が東京にあることが多く、世界のなかでも一都市集中の傾向があることが、東京への流入が減らない理由のひとつでもある。

しかしそこに暮らす人たちがみな東京に憧れて、そこに暮らすことを熱望しているかというと、また別の話だ。

私が「だから、ひとり暮らし」で取材してきた人々も、ほとんどが東京近郊に住んでいて、やはり東京での家賃の高さを挙げる声は少なくなかった。けれど、そのなかでそれぞれが“実験”を重ねて自分らしい暮らしを編んでいた。

実は都築さん自身も、東京に住みながら暮らしの実験を続けている。

「僕はいま東京に住んでますけど、神戸と札幌にも小さな拠点を持っているんです。札幌なら3万円くらいで小さな部屋を借りられるし、神戸でも5万円ぐらいで十分暮らせる物件がある。そんなの、冒険しなきゃ損だと思うんですよ。

家をひとつ買って一生そこに縛られるんじゃなくて、安い場所をいくつか借りて行き来する。今はネットがあるから、どこにいても仕事も付き合いも続けられる。昔は無理だったことが、いまは可能になってきています」

リモートワークを実行できるかどうかはその人の職業にもよるが、確かに家賃が3万円ならば複数の拠点を持つことも現実味を帯びてくる。実際私が取材したなかにも、自宅とは別に地方に拠点を持つことにした人がいた。



都築さんは東京の他に神戸と札幌に拠点を持つ。神戸の拠点は友人と共同で借りているのだそう（撮影：今井康一）

どんな時代でも暮らしの選択肢はつくれる

暮らしを支えるのにはそれなりの金銭が必要なだけに、常に制約がつきまとう。場所も広さも自由には選べない。家賃を支払うための収入を支える、仕事や人間関係も維持しなければならない──しがらみが多ければ多いほど、気づけば「こうあるべき」という枠に押し込まれがちだ。

そんなときに、地方と都市の家賃格差に注目し、地方にも拠点を持って行き来する都築さんのライフスタイルは、都市にいながら自由度を保つひとつのヒントになる。「誰にも知られていない、自分だけの隠れ家を持つって、気分がいいですよ」と、都築さんは言う。

私が連載「だから、ひとり暮らし」で取材した人々も、何かとお金のかかる東京という都市で、知恵を働かせて自分らしい暮らしを楽しんでいた。

手頃な購入価格の築古の団地をリノベーションして暮らす人。極小ワンルームを、まるでコックピットのように使いこなす人。古い木造アパートにDIYで手を加え、自分と飼い猫の楽園に仕立てる人。どの部屋も「型通りの都会暮らし」からは外れ、創造性によって自由なライフスタイルを実践していた。

普通に見える部屋の片隅に、その人らしい暮らしの冒険が隠れている。窮屈に思える環境のなかでも、暮らし方は選んでいけるーー。

都築さんの視点も、そして「だから、ひとり暮らし」で出会った部屋も、そのことを示している。



都築響一氏を取材する筆者（撮影：今井康一）

（蜂谷 智子 ： ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰）