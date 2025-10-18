スナックカシューナッツ入り！ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」
株式会社ブルボンから、「ミニチーズおかきたらこバター風味CH」「40g味ごのみ旨辛たらこ風味」「ピッカラたらこ醤油味」の期間限定商品3品が登場！
たらこの旨味を活かしたバラエティ豊かな味わいのお菓子が、2025年10月14日(火)より販売中です。
今回は、ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」を紹介。
ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」
発売日：2025年10月14日(火)
販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
価格：オープンプライス
内容量：42g
賞味期限：8カ月
ブルボンから、たらこの旨味を活かした期間限定のお菓子3品がラインナップ。
それぞれの商品特徴に合わせて、たらことバターやチーズ、唐辛子、醤油などを組み合わせ、バラエティ豊かな味わいに仕上げられています。
たらこをイメージした淡いピンク色のパッケージが目を引く、おつまみとしてもおやつとしても楽しめる商品です。
ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」は、ピッカラならではの甘じょっぱさを残しつつ、魚醤の旨味を加え、後引く味わいに仕上げたライススナック。
ノンフライで仕立てた香ばしくサクサクとした食感が、たらこ醤油のおいしさを引き立てます。
ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」の紹介でした。
