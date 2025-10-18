スナックカシューナッツ入り！ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」

株式会社ブルボンから、「ミニチーズおかきたらこバター風味CH」「40g味ごのみ旨辛たらこ風味」「ピッカラたらこ醤油味」の期間限定商品3品が登場！

たらこの旨味を活かしたバラエティ豊かな味わいのお菓子が、2025年10月14日(火)より販売中です。

今回は、ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」を紹介。

ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」

発売日：2025年10月14日(火)

販売場所：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：42g

賞味期限：8カ月

ブルボンから、たらこの旨味を活かした期間限定のお菓子3品がラインナップ。

それぞれの商品特徴に合わせて、たらことバターやチーズ、唐辛子、醤油などを組み合わせ、バラエティ豊かな味わいに仕上げられています。

たらこをイメージした淡いピンク色のパッケージが目を引く、おつまみとしてもおやつとしても楽しめる商品です。

ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」は、ピッカラならではの甘じょっぱさを残しつつ、魚醤の旨味を加え、後引く味わいに仕上げたライススナック。

ノンフライで仕立てた香ばしくサクサクとした食感が、たらこ醤油のおいしさを引き立てます。

ブルボン「ピッカラたらこ醤油味」の紹介でした。

