パフェのような一体感のあるおいしさ！ブルボン「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」

ブルボンから、パフェ感覚で楽しめるカップアイス「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」が登場！

コールドブリューコーヒーを加えたアイスとチョコレート、クランチクレープを組み合わせた新作アイスが、2025年10月13日(月)より販売中です。

ブルボン「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」

発売日：2025年10月13日(月)

内容量：110ml

販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」は、コールドブリューコーヒーを加えたアイスとチョコレート、そして食感のアクセントとなるクランチクレープを組み合わせたカップアイスです。

コールドブリューコーヒー特有のすっきりと澄んだ苦みとカカオの風味が感じられるアイスに、まろやかな甘さのチョコレートが絶妙にマッチ。

さらに、ブルボンならではのクランチクレープが食感の楽しさをプラスし、まるでパフェのような一体感のあるおいしさを楽しめます。

秋の夜長にぴったりの、少し大人な味わいのカップアイスです。

ブルボン「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」の紹介でした。

