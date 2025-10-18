チュートリアル徳井、独身企画に「ついにここまで来たな」 「結婚できていない理由は？」ド直球質問に困惑
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、18日放送の『かまいたちの知らんけど』（深0：28〜1：28 ※関西ローカル）に出演。独身男性芸人と共に、結婚相談所に訪れる。
【番組カット】出演者大興奮！最新の高級住宅を見学
今回は「独身男性芸人バスツアー！みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」と題して、徳井、フットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウをゲストに迎え、トークを展開。三者三様の結婚観がぶつかり合う。
今回の企画趣旨に徳井は、「『結婚したいのにできてへん』みたいな前提が違うからな」と不満げな表情を浮かべると、岩尾もこれに同意。コカドは「結婚よりもほかのことを優先してる」と趣味のミシンに没頭する充実ぶりを語る。
そもそもの結婚願望などに話が及ぶ中、山内の「（結婚）ギリギリまで行った人はいたんですか？」という質問に、徳井は「幸せになってきて『結婚しよか』がブワァ〜ってなって」とプロポーズ寸前までいったというリアルな恋愛話を打ち明ける。
そして一行は、結婚相談所へ。婚活のプロが3人をカウンセリングし、誰が一番結婚に近いかを判定してもらう。徳井は「いろいろな独身企画に呼ばれてきたけど、ついにここまで来たな」と苦笑いを浮かべる。相談所の代表が「ご自身で今結婚できていない理由はなんだと思いますか？」とズバッと切り込む。思わぬ直球質問に3人は困惑する。
【番組カット】出演者大興奮！最新の高級住宅を見学
今回は「独身男性芸人バスツアー！みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」と題して、徳井、フットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウをゲストに迎え、トークを展開。三者三様の結婚観がぶつかり合う。
そもそもの結婚願望などに話が及ぶ中、山内の「（結婚）ギリギリまで行った人はいたんですか？」という質問に、徳井は「幸せになってきて『結婚しよか』がブワァ〜ってなって」とプロポーズ寸前までいったというリアルな恋愛話を打ち明ける。
そして一行は、結婚相談所へ。婚活のプロが3人をカウンセリングし、誰が一番結婚に近いかを判定してもらう。徳井は「いろいろな独身企画に呼ばれてきたけど、ついにここまで来たな」と苦笑いを浮かべる。相談所の代表が「ご自身で今結婚できていない理由はなんだと思いますか？」とズバッと切り込む。思わぬ直球質問に3人は困惑する。