畑芽育、へそ出しミニT＆ガラケー“平成ギャルコーデ”に反響「ギャル芽育ほんとにタイプ」「かわいすぎてあかん」
俳優の畑芽育（23）が16日、自身のインスタグラムを更新。“平成ギャルコーデ”のオフショットを公開した。
【写真】「かわいすぎてあかん」へそ出しミニT姿の畑芽育
ファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場した畑は、2000年代初頭のギャルファッションを想起させるメイクとスタイリングを披露。ミニTからほっそりウエストを見せ、頭にはハイビスカスのヘアアクセサリーをつけている。
ほかにも“ガラケー”を見つめるショットや、愛らしい表情が満載の撮影オフショットを多数投稿していた。
平成の煌めきを再現したスタイルに、ファンからは「ヘソだし可愛すぎる」「ギャルギャルしても可愛い」「ギャル芽育ほんとにタイプ」「やばいーーかわいすぎてあかん」などのコメントが集まっている。
【写真】「かわいすぎてあかん」へそ出しミニT姿の畑芽育
ファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場した畑は、2000年代初頭のギャルファッションを想起させるメイクとスタイリングを披露。ミニTからほっそりウエストを見せ、頭にはハイビスカスのヘアアクセサリーをつけている。
ほかにも“ガラケー”を見つめるショットや、愛らしい表情が満載の撮影オフショットを多数投稿していた。
平成の煌めきを再現したスタイルに、ファンからは「ヘソだし可愛すぎる」「ギャルギャルしても可愛い」「ギャル芽育ほんとにタイプ」「やばいーーかわいすぎてあかん」などのコメントが集まっている。