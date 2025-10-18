（写真はインスタグラム @mei_hata_official より）

　俳優の畑芽育（23）が16日、自身のインスタグラムを更新。“平成ギャルコーデ”のオフショットを公開した。

　ファッション誌『ar』11月号（主婦と生活社）に登場した畑は、2000年代初頭のギャルファッションを想起させるメイクとスタイリングを披露。ミニTからほっそりウエストを見せ、頭にはハイビスカスのヘアアクセサリーをつけている。

　ほかにも“ガラケー”を見つめるショットや、愛らしい表情が満載の撮影オフショットを多数投稿していた。

　平成の煌めきを再現したスタイルに、ファンからは「ヘソだし可愛すぎる」「ギャルギャルしても可愛い」「ギャル芽育ほんとにタイプ」「やばいーーかわいすぎてあかん」などのコメントが集まっている。