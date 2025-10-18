¾×·â¤Î¶áÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢ÆÃÊó¡õÁê´Ø¿Þ¤â¸ø³«
¡¡ºßÂð°å¤È¤·¤Æ2500¿Í°Ê¾å¤Î´Ç¼è¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿°å»Õ¡¦ºî²È¡¢Ä¹ÈøÏÂ¹¨¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë±Ç²è¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¸ø³«¡Ë¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢Áê´Ø¿Þ¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡ÙÆÃÊó
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿°Â³Ú»àÀ©ÅÙ¤Î¤â¤È¤Ç¡ÖÀ¸¤È»à¡×¡ÖÂº¸·¡×¡Ö°¦¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹½Å¸ü¤Ê¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¡£´ÆÆÄ¤Ï¡ØÄË¤¯¤Ê¤¤»à¤ËÊý¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¶ÍÅç¤Ç¤¹¡×¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¹â¶¶È¼ÌÀ¡£µÓËÜ¤Ï¡ØÌî½Ã»à¤¹¤Ù¤·¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¡¢¡Ø°ìÅÙ¤â·â¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ý»³¾º°ì¤¬¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ò´µ¤¤Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¼òÆ÷¾ÏÂÀÏº¡ÊËè·§¹îºÈ¡Ë¤È¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆ£²¬Êâ¡ÊÂçÀ¾ÎéË§¡Ë¡£°Â³Ú»à¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î¼ÂÂÖ¤òÆâÉô¹ðÈ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Â³Ú»à¤òÁª¤Ö¿Í¡¹¤Î¶ìÇº¤ä°å»Õ¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î»×¤¤¤â¼¡Âè¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎËè·§¤ÈÂçÀ¾¤Î¤Û¤«¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÉ×¤È¤½¤ÎºÊ¤òÊ¿ÅÄËþ¤ÈÅû°æ¿¿Íý»Ò¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢°Â³Ú»à¤òË¾¤à¸µÌ¡ºÍ»Õ¤òÍ¾µ®Èþ»Ò¡¢ÆÃÌ¿°å¤ò²ÃÆ£²íÌé¡¦ÈÄÃ«Í³²Æ¡¦±üÅÄ±ÍÆó¤é¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¾¤¬±é¤¸¤ëÌ¡ºÍ»Õ¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àËåÌò¤ÇÍ§¶á¡¢²ÃÆ£±é¤¸¤ëÈø·Á¤Î¸µºÊÌò¤ÇÎëÌÚº½±©¤¬½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëè·§¤È¥é¥Ã¥×¶¦±é¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îgb¡Ê¥¸¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¼òÆ÷¾ÏÂÀÏºÌò¡§Ëè·§¹îºÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¾ÏÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹Ž¡¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎŽ¤¼ÂºÝ¤Ë²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊýŽ¤Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÊý¡¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤éŽ¤À¸È¾²Ä¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤Ž¡
¡¡Ìò¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤ËŽ¤ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤"°Â³Ú»à"¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡¤À¤±¤ÉŽ¤¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Ž¤¤â¤¦»à¤Ê¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÄŽ¡
¡¡¤À¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢ºîÉÊ¤ÈÌò¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý»³¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤Ë¤Ï¿´Â¡¤Î¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆŽ¤ ¤½¤³¤ËÀ¸¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ÏÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿Ž¡
¡¡Ç¯ÎðÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂêºà¤Ç¤¹Ž¡¤¼¤ÒŽ¤·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡
¢£Æ£²¬ÊâÌò¡§ÂçÀ¾ÎéË§¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Æ£²¬Êâ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¡Ö°Â³Ú»à¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¶¯¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤Ï¡¢°Â³Ú»àÆÃ¶è¤ÎÌ·½â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤È¡¢ÆñÉÂ¤ÎÎø¿Í¡¦¾ÏÂÀÏº¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤íÉÔ»×µÄ¤Ê¶¯¤µ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¿¨¤ì¤¿¡Ö¥Á¥Ù¥Ã¥È»à¼Ô¤Î½ñ¡×¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ê´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¾ÏÂÀÏºÌò¤ÎËè·§¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¾ï¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èø·Á¹ÉÌò¡§²ÃÆ£²íÌé¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤É¤ó¤Ê´µ¼Ô¤âÀ¸¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¿´Â¡³°²Ê°å¤ÎÈø·Á¤Ï¡¢¤¢¤ë»þ¼«Ê¬¤Ï´µ¼Ô¤ÎÂ¡´ï¤Î»ö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â´µ¼Ô¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¿´Â¡³°²Ê°å¤ò¼¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Â³Ú»àÆÃ¶è¤Î°å¼Ô¤È¤Ê¤ê¡Ö°Â³Ú»à¤òÁª¤ÖÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¡×¡ÖÌ¿¤òµß¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬ËÜÅö¤Ë°å¼Ô¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¡¢´µ¼Ô¤È´µ¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤Åú¤¨¤òµá¤á¤Æ³ëÆ£¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀ¾¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¡ÊÊâ¡Ë¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¤âËè·§¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾ÏÂÀÏº¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·§¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÂ¼¼¤ÇÆó¿Í¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¾ÏÂÀÏº¤Î¸À¤¦¡Ö¤³¤ÎÉÂµ¤¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢°Å¤¤ÀäË¾¤ÈÌÀ¤ë¤¤ÀäË¾¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚº½±©¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢½ïÊý¤¬°å»Õ¤È¤·¤Æ¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¿´¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°Â³Ú»à¡¢¤½¤ì¤Ï»¿À®¤Ç¤¢¤ë¤«È¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤ë´Ä¶¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤Æ»¿À®¤Ç¤¢¤ë¤«È¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ÎËë°ú¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°±º¥æ¥«Ìò¡§ÈÄÃ«Í³²Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡±é¤¸¤¿»°±º¤Î°Â³Ú»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÏÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°±º¤Ê¤ê¤ÎÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·§¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¾¤µ¤ó¤ªÆó¿Í¤Î¿´¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¼Çµï¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»°±º¤ÎÌÂ¤¤¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©ÌäÂêÄóµ¯¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤È²ñÏÃ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä»µï¹¬Ê¿Ìò¡§±üÅÄ±ÍÆó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡½Ð±é¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶ÁÛ¡¢»×¤¤¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿»þ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤·¤Þ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òÌµÍý¤ä¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¤Þ¤·¤Æ¡Ä»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä°Â³Ú»à¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨Ìò¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨Ìò¤òºî¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÄ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Áãð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÂêÌ¾¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¡¢¸ø³«¤¬Ç÷¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÐ¤Î¤»¤¤¤«¡©¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤«¡Äº£¤À¤ËÅú¤¨¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
