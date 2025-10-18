◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、立教大学がギリギリの10位で通過しました。

エースの馬場賢人選手(4年)が欠場。10キロまでトップにつけており、「前半はいい形で攻めていけた」と高林祐介監督は評価。

しかし、徐々に上位を下げ、17.4キロ地点では8位まで落ちる中、11位の法政大とは17秒で本選切符を死守。指揮官は「後半に暑さが出てくる中で、他の大学さんも上がってくる中で、1秒を大事にしっかり走り切れて、なんとか本選の出場権を獲得することに意味があることだと思う。次につなげられてよかった」と安どしました。

馬場選手が不在の中、辛くもつかんだ本選切符。結果発表では10位で呼ばれ、選手たちは崩れ落ち、号泣する選手もいました。

高林監督は「(馬場選手の欠場は)チームへの影響は大きかったんですけれど、その中で馬場のためにチームのためにっていうところで走った子たちが1秒を大事に、最後までしっかりやりきってくれた」とたたえました。

前回大会では、10月の予選会ではトップ通過。そして11月の全日本大学駅伝では、初出場ながら7位でシード権獲得します。箱根駅伝本選では、往路では8位、総合13位と確かな実力と自信をつかんでいました。

来年1月2、3日の本選での目標は64年ぶりのシード権獲得。高林監督は「目標でシード権といっていますが、10位ということでまだまだやっていかないといけない部分を選手たちも受け止めてくれたと思う。本選を見据えてやっていきたい」と力を込めました。