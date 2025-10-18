ママが不在で“すねた”猫がパパを完全に無視する姿が、話題になっている。

【映像】パパを完全に“無視”するほたてくん

投稿したのは、猫のほたてくん（1歳）の飼い主（@hotanyan）。投稿した動画には、ソファに顔を突っ込んでいるほたてくんが映っている。「どうしたの？」と一緒にいたパパが手を伸ばすが、ほたてくんはチラリと目を向けると再び顔を隠してしまう。「ねえねえ大丈夫？」とその後もポンポンとするパパに、今度は目も開けずに少しだけ反応。ついにはまったく反応しなくなってしまった。

パパを“完全無視”するほたてくん

パパのコメントによると、「妻が居なくてすねてる」とのこと。ほたてくんは大好きなママが家にいないことで、ふてくされていたのだ。ほたてくんは毎晩必ず枕元で寝るほど、ママと大の仲良しだという。

一方でパパは、「すね毛を狙われたり、かみつかれたり…」と大きなおもちゃだと思われているのだそう。「ママじゃないとヤダよ〜」と、あからさまに態度に出してしまったほたてくんだった。

投稿を見た人からは、「ママがいいニャ」「話しかけてこないでにゃ！という姿ですね笑」「ちょっとぐらい旦那さんに構ってあげなよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）