ベッキー、男性への“貢ぎ”は愛情表現？持論を展開「経済回してます！」

10月16日深夜、テレビ朝日系『見取り図じゃん』に、ベッキーが出演。男性に貢ぐ女性について持論を語った。

今回番組では“男性に貢ぐのは愛か、悪か”というテーマについて、出演者が2チームに分かれてディベートを行う企画を実施。

“貢ぐことは大いなる愛である”と主張するチームに入ったベッキーは、“貢ぐことはちょっとだけ悪”と主張する相手チームの発言に対し、「貢いだ女子は大体別れた時後悔するって言ってたけど、貢いでない女子も結局は後悔するじゃない？」と反論した。

さらに、「大体別れた後って、あの男よくなかったって、結局みんな言ってるんだから」と訴えるも、相手チームからは、「ご自身の話ですよね？」「周りが…みたいな感じで言ってたけど、自分の今経験談を喋ってる」とツッコミが飛んだ。

これを受けて、ベッキーは、「なんの話？」と真顔で返して笑いを誘いつつ、「いいのよ、愛情表現だから。こっちが稼いだお金なんだから何したって自由でしょ。経済回してます！」とコメントしていた。