「WSに導く最も偉大なパフォーマンス」大谷翔平の“衝撃3発”に米騒然「地上に現れた史上最高の野球選手だ」最大級の賛辞
大谷が1試合3発。ワールドシリーズへと導く(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、7回の第4打席で左中間席へポストシーズン5号本塁打を放った。
【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーン
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「これは、ドジャースをワールドシリーズに導くMLBの歴史上でも最も偉大なパフォーマンスの一つだ」と、投手として7回途中無失点、打者として1試合3本塁打の離れ業を称えた。
4回の第3打席は右中間の場外へポストシーズン4号本塁打を放った。同メディアのダグ・マケイン記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニが、ライトのパビリオン（観客席）の屋根に着弾する、飛距離469フィート（約143メートル）のホームランを叩き込んだ！今夜、これで2本目のホームランだ」と興奮気味に投稿すると、「彼は、この地上に現れた史上最高の野球選手だ」と最大級の賛辞を贈った。
初回の第1打席で右翼席へのポストシーズン3号ソロ。打球速度116.5マイル（約187.5キロ）、飛距離446フィート（約136メートル）の一発で先制すると、この回はトミー・エドマンの適時打などで3点が入った。
投手・大谷は初回に三者連続三振に切って取るなど無失点で終えると、2回を三者凡退。3回、4回も無失点に抑え、5回と6回は回をまたいで圧巻の4者連続三振。7回もマウンドに上がったが、四球と安打で無死一、二塁となったところで降板。アレックス・ベシアが2番手で登板した。その後はブレーク・トライネン、アンソニー・バンダとつないでいる。
