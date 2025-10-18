◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席でこの日3本目となる本塁打を放ち、現地放送席を騒然とさせた。

4―0で迎えた7回1死の第4打席は“大谷ファン”を公言している相手3番手・メギルと対戦。2ボール1ストライクからの4球目、内寄りの直球を捉えると、打球はセンター方向へ一直線。打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、打球飛距離427フィート（約130メートル）、打球角度26度を記録したこの試合3本目となる本塁打に球場中が騒然。“MVPコール”が止まずお祭り騒ぎとなった。

ダイヤモンドを一周してベンチに戻ると、7回表途中に投手として降板したこともあり、ようやく笑みをこぼしてナインとハイタッチした。登板日の3本塁打は自身初となった。

この日は米テレビ局「TBS」が試合を中継。実況はブライアン・アンダーソン氏、解説は元ブレーブスで2005年にゴールドグラブ賞（外野手部門）を受賞したジェフ・フランコア氏とメッツなどで活躍し、通算136勝、1989年にはゴールドグラブ賞も受賞したレジェンド右腕のロン・ダーリング氏の2人のレジェンドが務めた。

アンダーソン氏は「オータニ、彼はまたやりました！オータニ…オータニー！3本目のホームラン」と名前を3回連呼し大絶叫。「史上最高の選手による史上最高の試合です」と興奮気味に伝えた。

初回の第1打席は投手として相手打線を3者連続三振に仕留めた直後に、キンタナのスラーブを完璧に捉え、右翼席へ今ポストシーズン3発目となる先頭打者アーチを放って先制点を奪った。

4回2死の第3打席は相手2番手・パトリックの内角カットボールをフルスイングし、右翼後方の屋根を直撃する推定飛距離469フィート（約143メートル）の場外弾を放って、フリーマンらベンチの同僚らを驚かせた。