全国各地でクマの出没が相次ぐ中、山梨のキャンプ場ではドローンを使って野生動物を近づけないようにする取り組みが始まっています。

今月オープンした山中湖近くのキャンプ場。Wi-Fiの電波が行き渡っていて、晴れた日には富士山を望むことができます。

敷地内にはトレーラーハウスのトイレ、シャワー、そしてグランピング用のスペースがあります。そのねらいは…

NTTLandscape 木下健二郎社長

「非常時に避難していただく拠点としてご活用いただくことも十分ある」「独立したインフラを持つような、平時でも非常時でも使えるような場を目指して設計、運営をしてまいりたい」

今後、トレーラーハウスを増やしグランピングに使ってもらいながら、災害時は必要な所に移動して仮設住宅にするということです。

さらにこのキャンプ場のまわりにはドローンが飛んでいます。

NTT Landscape 木下社長

「（キャンプ場に）シカやイノシシが出る」「ドローンを実証として飛ばして、寄ってこないような対策を取る」

ドローンは人体には無害なレーザーで動物の目を刺激し、追い払います。

野生動物に悩む農家などからの声を受け開発。レーザーはクマにも効果があるということです。

活躍の場は養鶏場でも。鳥インフルエンザの感染源とされる渡り鳥やカラスなどを駆逐します。

NTTe-Drone Technology 和田哲大さん

「ある養鶏農家さんは、90羽近くカラスがいたが、最終的には1か月程度でゼロ羽になった」

鳥インフルエンザが農場でおきると、その農場のニワトリはすべて処分。周辺の農場も出荷停止となります。

昨シーズン、国内最多の16例が発生した千葉県では、このドローンの導入が予定されていて、その他の自治体でも導入が検討されているということです。