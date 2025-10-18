◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ブルワーズ―ドジャース（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ブルワーズは17日（日本時間18日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に1―5で敗れ、4連敗で戦いを終えた。43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指し、30球団最高勝率でポストシーズンに挑んだが、世界一軍団の熱い壁に阻まれた。

4試合で奪った得点はわずかに4。最後までドジャース投手陣を打ち崩すことはできなかった。ドジャース先発の大谷に対し、初回先頭のチュラングが四球で出塁したが、後続が3者連続三振に倒れた。3回、4回も先頭打者が出塁したが、大谷から得点を奪えない。7回無死一、二塁で大谷は降板したが、2番手のベシアに代打のボーンが遊飛、フリリックが遊ゴロ併殺に終わった。8回に1点を返したが、巻き返す力は残されていなかった。

投手陣は大谷に3本塁打を浴びた。第3戦まで極力左投手をぶつけ、その打撃を封じた。しかし、第4戦で目覚めさせてしまった。

試合前、パット・マーフィー監督は、ヤンキースなどで通算2326勝を挙げワールドシリーズを4度制覇したジョー・トーリ氏から電話があったことを明かした。「今日の朝、伝説的な監督から電話をもらうという幸運があった。ずっとアドバイスを求めていたんです。彼は言いましたよ。“小さなこと、つまり小さなことをやりなさい。それが今夜の勝利につながる”と。彼は“今年のスローガンは“今夜勝て”だ。“今夜4試合を勝つことはできない。今夜の1勝。だから今夜勝て”と言われたんだ」。しかし、その1勝を挙げることは許されなかった。