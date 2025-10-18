°µ´¬¤Î¥é¥Ã¥×¤È¥À¥ó¥¹¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Ç´ÑµÒÌ¥Î»¡¡¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡ÔBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple feat. »å¤Î²ñ ¡õ WESTEND-MAFIA¡Õ¥²¥Í¥×¥í¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÔBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple feat. »å¤Î²ñ ¡õ WESTEND-MAFIA¡Õ¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ò¥×¥¹¥Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É EVIL LINE RECORDS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë²»³Ú¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¡ÊÄÌ¾Î :¥Ò¥×¥Þ¥¤¡Ë¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¤¥±¥Ö¥¯¥í¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBuster Bros!!!¡É¡¢¥Ê¥´¥ä¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈBad Ass Temple¡É¡¢ ¡È»å¤Î²ñ¡É¡¢ ¥Ï¥Á¥ª¥¦¥¸¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÈWESTEND-MAFIA¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£4¡¦5·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ÔMAD TRIGGER CREW ¡õ ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ feat. Æ»ÆÜËÙ¥À¥¤¥Ð¡¼¥º¡Õ¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤ÊD.R.B¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ï¥Á¥ª¥¦¥¸¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ëºÆ³«È¯¤Ëµ¿µÁ¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÈWESTEND-MAFIA¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°Ä±À ¿¿ÆüÎÜ¡ÊSHIN¡Ë¤ÎÀ©»ß¤òÊ¹¤«¤º¤ËºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¡ÈKIZUNA CORPORATION¡É¤òË½¤³¤¦¤È¥Ê¥´¥ä¤Ø¡£¡ÈBuster Bros!!!¡É¤Î»³ÅÄ »°Ïº¡Ê¹âÌî¾ÄÀ»¡Ë¤Ï¡¢ ¡ÈWESTEND-MAFIA¡É¤ËÎÏ¤òÂß¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢¡ÈKIZUNA CORPORATION¡É¤Î¼ÒÄ¹¤Ï»³ÅÄ ÆóÏº¡Ê¾¾²¬·ýµª²ð¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·»Äï¤ÇÂÐÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÈBad Ass Temple¡É¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÇÈÍå°Ð ¶õµÑ¡ÊÃæÀ¾ÃÒÌé¡Ë¤ÎÉã¡¦¼Þ¶õ¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Êó¤¬Æþ¤ë¡£ÂçÃØéá ÃÆê÷¡Ê¿¢ÌîËÙÀ¿¡ËÎ¨¤¤¤ë¿·¶½½¡¶µÃÄÂÎ¡È»å¤Î²ñ¡É¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¿¿ÁêÄÉµá¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¶õµÑ¡¢»Í½½Êª ½½»Í¡Ê¼ò´óÉöÂÀ¡Ë¡¢Å·¹ñ ¹ö¡ÊÃæÄÍâ«Ê¿¡Ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¥Ï¥Á¥ª¥¦¥¸¤ÎºÆ³«È¯¤È½±·â»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡£¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤Î¶¦Æ®¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·»Äï¤äÃç´Ö¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¼çÂê²Î¡ÖBRAWL for INSIST¡×¤ÇËë¤ò¾å¤²¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢²ÄÆ°¼°¤ÎLED¥Ñ¥Í¥ë¤¬¶î»È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ò¥×¥Þ¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿§¤¬Ç»¤¯½Ð¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥é¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´¶¾ð¤ò¡¢±éµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶ÊÄ´¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È´ÑµÒ¤òË×Æþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ìó1»þ´Ö30Ê¬¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸å¤Ï¡¢ ¡ÈD.D.B¡É¤Ë¤è¤ëÂçµ»¤¬¼¡¡¹¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¥À¡¼¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡È»å¤Î²ñ¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤¬Éº¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¥Ò¥×¥¹¥Æ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ë°ìÉô¤À¤È¼Â´¶¡£ºÆ¤Ó¡ÖBRAWL for INSIST¡×¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤·¤Æ°ìÏº¤È¶õµÑ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°ìÏº¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ê¡ª¤ªÁ°¤é¤Î¤³¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¨¤Æ¤¿¤¼¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¶õµÑ¤Ï¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é³Ú¤·¤ó¤À¤«¡ªÀÛÁÎ¤é¤âºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¼¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¤è¡ª¤ª¤Þ¤¨¤é¡ªºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤è¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
