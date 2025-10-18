東京シティ競馬（TCK）所属の矢野貴之騎手が、10月17日（木）に川崎競馬第11競走でカラリパヤット（内田勝義厩舎）に騎乗し、地方競馬通算3000勝を達成した。地方競馬で通算3000勝に到達したのは現役14人目。

矢野騎手は1984年8月3日生まれ。2002年3月に騎手免許を取得し、同年4月12日に高崎で初騎乗、5月3日にコスモヒリュウで初勝利を挙げた。2005年2月に大井へ移籍し、以降、南関東のリーディング上位として長年活躍を続けている。通算成績は1万9998戦3000勝、2着2406回（10月17日第11R終了時点）。

1万9998戦目で達成

記録達成後、矢野騎手は「3000という数字はさすがにすごい数字だなと思います。応援してくれる人がいたから、こういう数字が出せたと思って感謝しています。（記録は）意識はしていませんでした。近くになるにつれ、そのひとつの目標として、今回達成できたらいいなとか来週中にはしたいなとか、そういう感じで乗っていました」とコメント。「JRAで勝ったり海外で勝たせてもらったり、刺激的な１年でした。気を引き締めてそのたびに変わらず、また明日から頑張っていきたいと思うところです。全国リーディングは狙っていないと言ったら失礼になるけど、目の前のレースを勝つことでそういう結果になってくると思うので、まずは僕の仕事として陣営の期待に応えていきたいです」と今後への意欲を語った。