【簡単レシピ紹介】ニンジンが苦手でも一瞬でなくなる魔法の副菜に4,744いいね「これなら作れそう」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、岩崎ファーム(@iwasakifarm)さんの投稿です。

昼食や夕飯時に「あと一品ほしいな…」てことないですか？そんなときにおすすめの簡単レシピをご紹介します。

にんじん1本を半分に切って四つ割りし、アイラップで600W4分加熱後、バター・砂糖各大1、塩少々で和えると美味しく仕上がります

これはとても簡単ですね！にんじん1本を半分に切って四つ割りにして、アイラップで600W、4分間加熱するだけでOK。その後、バターと砂糖各大さじ1、塩少々ふるだけでできちゃいます。子どもは、にんじん嫌いという子も多いですが、これなら「おかわり」すること間違いなさそうです。簡単に作れるのに、ちゃんとしてる感が出るなんて、最高すぎますね。



この投稿には「レモン果汁を加えると一味変わる美味しさに…」「かんたんグラッセ これなら作れそう」といったリプライがついていました。まさに神レシピな投稿でした。

