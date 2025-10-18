フィッシャーズ・シルクロード、1歳長男の散歩ショット公開 次男誕生で「お兄ちゃんになってる」「成長感じる」の声
【モデルプレス＝2025/10/18】YouTuberグループ・Fischer’s-フィッシャーズ-のシルクロードが16日、自身のInstagramを更新。息子の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】フィッシャーズ・シルクロード「癒やされる」1歳長男の姿
シルクロードは「コルクと散歩してたら四葉のクローバーを見つけた」と四葉のクローバーを持つ手とともに、顔をスタンプで隠した長男の写真を公開。また、次男が生まれたことで、長男の顔のスタンプが乳児から幼児のものに変化している。
この投稿にファンからは「平和すぎる」「癒される」「可愛い」「ほのぼの」などといった声や、「スタンプが変わってお兄ちゃんに」「お顔が変わった」「成長感じる」といった反響も寄せられている。
シルクロードとYouTuberのゆんは2023年5月に結婚を発表。2024年4月に第1子男児、2025年5月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
