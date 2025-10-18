ME:I・KOKONA「ガルアワ」当日に欠席発表 7人でのパフォーマンスへ
【モデルプレス＝2025/10/18】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のKOKONA（佐々木心菜）が、18日に開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」を欠席することがわかった。同日、グループの公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】ME:I・SHIZUKUと同時期に活動休止となったJO1メンバー
KOKONAについて公式Xでは「KOKONAは体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました。直前のお知らせとなり申し訳ございません」と発表。現在ME:IはCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）の3人が活動を休止しており、当日は7人でのパフォーマンスとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I・SHIZUKUと同時期に活動休止となったJO1メンバー
◆ME:I・KOKONA「ガルアワ」当日欠席
KOKONAについて公式Xでは「KOKONAは体調不良のため大事をとってお休みさせていただくことになりました。直前のお知らせとなり申し訳ございません」と発表。現在ME:IはCOCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）の3人が活動を休止しており、当日は7人でのパフォーマンスとなる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】