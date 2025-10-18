「もう別れたから」突然、態度を変えたわたしに困惑する不倫相手｜カレは最後までイカナイ【ママリ】
出張先のお土産を持ってきたE原さんを部屋に招いていたS葉さんの元に、別れたばかりの不倫相手・M生が訪ねてきました。やましいことなないものの、このままではE原さんに乗り換えたと思われると焦ったS葉さんは…。
E原さんが部屋にいるタイミングでM性が来たたことに焦るS葉さん。このままだと「ただのお隣さん」であるE原さんとの関係に誤解が生じるかもと思っています。
E原さんは自分がいてはいけないと察したのか「帰ります」と言いました。しかし、ここでE原さんがM生に会ってしまうと更にややこしくなると思い、S葉さんは自分から動くことにします。
E原さんを残しS葉さんは部屋の外にいるM生の元へ。M生は、S葉さんが部屋に入れてくれないことに困惑している様子です。
S葉さんは別れたM生を部屋に入れようとはぜず、2人で話をするため駅前のカフェへ移動します。
S葉さんから突然別れのメールが届き、さらにブロックをされてしまったM生。どうしてこんなことになったのか彼女に話を聞きたかったようです。S葉さんは、今まで散々悩まされてきた不倫相手とうまく別れ話ができるのでしょうか。
男性にも性の悩みはあるもの、一人で抱え込まずパートナーと一緒に解決を
この作品は、主人公・S葉さんの恋人であるE原さんが抱える、男性側の性に関する悩みにどう向き合っていくかが描かれたお話です。恋人として戸惑いながらも、S葉さんが少しずつ相手の気持ちに寄り添い、一緒に向き合っていく姿が丁寧に描かれています。
ひとり暮らしを始めたS葉さんは、ひょんなことから隣の部屋のE原さんと知り合い、やがて恋人関係に発展。性行為では男性側はいわゆる「イク」という射精があるもの。しかし、S葉さんはE原さんと何度体を重ねてもカレが射精をせずに行為を終わらせてしまうことに混乱します。
S葉さんが自分が原因なのかと悩む中、やがてE原さんが「膣内射精障害」だということがわかりました。E原さんは病気というわけではないと病院に行くことをためらいますが、S葉さんは彼を責めることなく、気持ちに寄り添いながら少しずつサポートしていきます。その姿勢がきっかけとなり、E原さんも自らの状況を受け入れ、専門の病院へ足を運ぶようになります。そこで、同じ悩みを持つ男性たちが少なくないことや、パートナーと一緒に治療に取り組むカップルもいることを知るのです。
性に関する悩みは、なかなか人に言いづらく、一人で抱え込みがちです。でも、どちらか一方が抱える問題であっても、ふたりで共有し、協力し合うことで乗り越えていけることもあるはずです。また、このような性にまつわる課題は、若いうちから正しい知識を持つことも重要です。家庭の中で安心して話せる雰囲気があると、将来大きな悩みを抱えずに済むかもしれません。この作品は、パートナーとの関係や性との向き合い方について、あらためて考えるきっかけを与えてくれる内容となっています。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）