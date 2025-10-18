山本圭壱のインスタグラム（＠ｙａｍａｍｏｇｔ）より

　元ＡＫＢ４８の西野未姫（２６）と、夫でお笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（５７）が、長女・にこりちゃんの１歳誕生日を報告し、家族ショットを公開した。

　西野は１８日までに、自身のインスタグラムを更新。「にこり１才お誕生日おめでとう　＃突発性発疹だったので　＃赤くぶつぶつになってしまったけど　＃それも思い出　＃お誕生日までに熱下がってよかった　＃初めてのお寿司　＃スマッシュケーキ　＃少し不機嫌だったけど　＃お祝いできました　＃１年ほんとにあっという間　＃元気にすくすく育ってくれてありがとう　＃日々の成長が私の幸せ　＃大好きだよ」と記し、長女の１歳を祝う写真を複数枚投稿。

　山本も自身のインスタを更新し、「にっこりにこにこにこりちゃん　どのショットがお好きかな」とつづり、スマッシュケーキを顔につけた写真など幸せいっぱいの家族ショットをアップした。

　これらの投稿には「パパも嬉しそう」「パパママ１年おめでとうございます」「いつも可愛いにこちゃんに癒されてます」「パパやママの愛情をたくさん受けてすくすくと育ってね」などのコメントが寄せられた。

　山本は元ＡＫＢ４８の西野未姫と２０２２年１１月２２日に結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。昨年１０月に第１子長女が誕生した。