◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１７日（日本時間１８日）、チームが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦で４点リードの９回に登板。２日連続の登板はプロ入り後日米通じて初となったが、１安打無失点で試合を締めた。ド軍は４連勝で２年連続リーグ優勝を決めた。

佐々木は先頭の４番コントレラスには中前打を許したが、続くボーンを右直で１アウト。フリリックをスプリットで二ゴロに仕留め、最後はダービンは右飛に打ち取った。最速は９８・８マイル（約１５９キロ）を計測した。

チーム事情もあって９月中旬にマイナーでリリーフへ転向した剛腕。フィリーズとの地区シリーズ第４戦で３回パーフェクト投球を見せるまで、マイナー、レギュラーシーズン、ポストシーズンと８登板連続で無失点リリーフを見せて、不安だった救援陣の救世主になっていた。

初のリリーフ失敗となったのは、１３日（同１４日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦。先発のスネルが８回まで１安打無失点と好投し、２点リードの９回に朗希がマウンドに上がったが、１安打２四球で１点を失い、試合終了まであと１アウトだったが降板し、代わったトライネンが試合を締めくくった。それでも中２日で迎えた第３戦では２点差の９回を３者凡退で抑えて復活。本拠地からは信頼の証しとも言える「ローキ、ローキ！」の大合唱が巻き起こった。

朗希は試合後、救援失敗を乗り越えた経験について「自分の気づかないところで投球フォームが多分崩れてたというか、ちょっとズレがあったと思う。そこに気づけないままマウンドに上がってしまった。気持ちだけポジティブにやったところで過信になってしまう。精神的なものもすべて、試合中はすべて技術から来ると思う。全体的に動きが速くなっていた。（左）足を上げるところから自分が思っているよりもゆっくり丁寧にやることだけを今日は意識してよかった。ちゃんと自分の中で納得できるまで調整して、試合に向かうようにしました」と振り返りながら手応えを口にしていた。

ロバーツ監督はこの日の試合前に朗希が登板可能かを問われ「イエス」と断言。準備はできているかを問われても「イエス」と言い切っていた。朗希は試合前に約１０分間キャッチボールを行って調整していた。